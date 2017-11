Plantea panista evitar ‘dedazo’

Publicidad

El senador y aspirante a la candidatura del PAN a gobernador, Fernando Torres Graciano, urgió al partido a definir las reglas de la designación antes del 14 de diciembre, si no, revisará su papel al 2018.“Me reservo las decisiones que habré de tomar después si yo no tengo ninguna respuesta, porque si voy a estar hablándole a la pared, nadie puede decir Fernando se cerró al diálogo, a una negociación, se cerró a cómo sacar mejor el proceso, estoy abierto, haciendo propuestas, pero si no hay ninguna respuesta, si es hablar en el cerro, a la pared, pues que me lo digan”, expresó en entrevista para am.De la posibilidad de que esa cerrazón lo orille a abandonar las filas del partido del que fue dirigente estatal, opinó: “Esa cerrazón me puede llevar a tomar la decisión, con toda legitimidad, la que sea, por no haber encontrado diálogo y sería una decisión que nadie podrá decir que fue producto de un berrinche, coraje, enojo, he estado abierto, prudente, cuidadoso y el balón está del otro lado”.El panista presentó formalmente a la dirigencia estatal una propuesta para conducir la designación, la cual plantea que se realicen tres encuestas abiertas que tengan un valor del 70%; una consulta directa a la militancia azul que representa el 20%; y una más a organismos ciudadanos acreditados (colegios de profesionistas, clubes de servicio, cámaras empresariales, asociaciones civiles) que cuente en un 10%.“El hecho de que vayamos a una designación no limita el consultar al militante, que sea sienta parte”.De lo que se trata, insistió Torres Graciano, es de acordar un proceso que garantice que quien encabece la candidatura a la gubernatura es el perfil más competitivo de acuerdo a consultas ciudadanas serias.“Si eso lo vemos es un método objetivo que puede ser muy positivo, si la decisión es en lo oscuro, de unos cuantos sin considerar que piensan el militante, el ciudadano, los líderes de opinión, será un vil dedazo y tendremos que arrastrar la consecuencia de eso durante la campaña”, señaló el leonés.Lamentó que a la fecha nada se sabe del mecanismo para llegar a designar candidato. La propuesta surge de la Comisión Permanente Estatal y la última palabra la tiene la Comisión Permanente Nacional.La propuesta ya está hecha al Comité Directivo Estatal y espera una respuesta formal por escrito.“Sí se requiere ya abrir un espacio de diálogo, estamos a unas semanas que arranque formalmente el proceso, el 14 de diciembre de acuerdo a la Ley arrancan las precampañas...De aquí al 14 me parece que tienen que haber ya reglas de cómo se va a llevar a cabo el proceso, si la Ley obliga a arrancar un proceso interno de precampañas, y sin reglas. Espero la respuesta”, remató Fernando Torres Graciano.Simplemente se trata de definir reglas claras, dijo, “no es mucho pedir, lo que el PAN peló por años”.El otro aspirante a la candidatura es el leonés exsecretario de Desarrollo Social del Estado, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo. Y también levantó la mano el exsenador Luis Alberto Villarreal García.