Topes publicitarios

Los medios de comunicación que tienen alta dependencia de la publicidad del gobierno, pervierten y distorsionan su labor informativa. Recibiendo dinero, el periodismo se hace oficialista, dócil, disciplinado. En México, la historia ha comprobado que a los medios de comunicación es posible comprarlos o cerrarlos y a los periodistas cooptarlos o desaparecerlos. Esto se logra con ejercicio del presupuesto y del poder. Por eso, el gasto público en publicidad gubernamental ha tomado niveles escandalosos que ofenden a la ciudadanía ante la completa complicidad del Poder Legislativo cuyos partidos políticos se benefician en un sistema político irracional, perverso.El Poder Ejecutivo, ya sean Presidentes, Gobernadores, Alcaldes, ejercen las partidas de comunicación social en forma discrecional y premian o castigan a los medios de comunicación según hablen bien o mal de ellos. Es tan escandaloso en los últimos tres sexenios la escalada de publicidad, que datos independientes como FUNDAR y basados en el ejercicio de las áreas de comunicación social muestran que, en el sexenio del Presidente Fox, Calderón y Peña, el gasto ha crecido hasta 133% en los últimos años. Y los beneficiarios con la contratación de publicidad oficial son solo 10 empresas que concentran la mitad de los recursos destinados a este rubro.Solo la administración de Peña Nieto gasta un millón de pesos por hora. En lo que va de su gobierno, dicho gasto se acerca a los 40 mil millones de pesos y en cada ejercicio presupuestal aumenta el dinero destinado a este concepto, sin que se haya autorizado por la Cámara de Diputados y dejando sin recursos a otros sectores que requieren dinero como la salud y el desarrollo social. Quizá por eso esta semana la amenaza se resume en afirmar el Presidente Peña que los medios de comunicación hacemos “bullying” al gobierno al subrayar lo malo e ignorar lo bueno.Pero hay una noticia alentadora: Los ministros de la SCJN votaron esta semana 4 a 1 a favor del proyecto del Ministro Zaldívar, que señalaba que la falta de regulación de la publicidad oficial tenía un efecto silenciador en los medios y era una restricción indirecta a la libertad de expresión. La Suprema Corte de Justicia analizó el gasto público que hace el Gobierno Federal en publicidad oficial, ya que los medios afines y dóciles reciben millones de pesos por este concepto, al mismo tiempo que aquellos críticos e independientes al gobierno no reciben un peso (como el boicot que recibió el periódico am del Gobernador Oliva). Zaldívar señaló que el no haber creado esta ley viola el derecho constitucional a la libertad de expresión y genera censura, ya que los medios sin recursos no pueden subsistir.“Esto es un efecto silenciador y una restricción indirecta a la libertad de expresión”, concluyó el proyecto de sentencia elaborado por el valiente Ministro. Zaldívar planteó el problema luego de que la organización Artículo 19 promoviera un amparo por la falta de una ley que regule la publicidad oficial. La demanda plantea que “…la autoridad responsable viola la libertad de expresión, de prensa y de información, ya que la ausencia de un marco normativo reglamentario permite un uso arbitrario y discrecional de la repartición de la publicidad oficial”.Esto es histórico: la sentencia de la SCJN podría transformar la manera en que se ha informado a la población desde los medios de comunicación, pues el Congreso de la Unión había “nadado de a muertito” sobre este tema. Había sido omiso sobre este tema al no crear una ley específica que regulara la contratación de la publicidad oficial, tal como lo establece la reforma electoral de 2014.Al comparar la asignación de pago de publicidad a los medios de comunicación con su línea editorial, es fácil identificar la correlación entre ellos. A mayor publicidad, mayor afinidad con el gobierno. Por eso, “…la restricción indirecta a la libertad de expresión trae consigo además un efecto silenciador de los medios de comunicación críticos, en la medida en que, a través de la asfixia financiera, se prescinde de puntos de vista que enriquecen el debate robusto que debe existir en una democracia sobre asuntos de interés público”, indicaba el proyecto de sentencia.Felizmente, la SCJN aprobó el proyecto que ordena al Congreso emitir una ley que regule la publicidad oficial antes del 30 de abril de 2018 y que es el primer paso para reglamentar el gasto en comunicación social que hacen los gobiernos. Aunque seguramente la mugre de diputados que tenemos inventará argucias legales para retardar o ignorar el ordenamiento de la SCJN, la sociedad hará presión para que, por fin, pongan topes y se canalicen más recursos a la gente y no a hacer promoción partidista o de políticos aspirantes o de una realidad social que solo existe en la mente de los gobernantes.Hermosa sentencia de la SCJN: “Todas las autoridades tienen la obligación de respetar la Constitución, de tal manera que cuando existe un mandato constitucional, el Poder Legislativo no es libre para decidir no legislar, sino que puede ser obligado a ello por los tribunales de amparo, pues estos tienen facultades para analizar la constitucionalidad tanto de las leyes como de las omisiones, y ordenar la restitución de los derechos de los quejosos cuando estos son violados. La ausencia de regulación en publicidad oficial propicia un ejercicio arbitrario del presupuesto en comunicación social, con lo que se restringe indirectamente la libertad de expresión”.