Fallecen 217 en accidentes de tránsito

Datos del INEGI de 2016 posicionan a Guanajuato dentro de los diez Estados con mayor número de víctimas mortales en accidentes de tránsito, ocupa el octavo lugar con 217 muertes.Es decir, cada mes 18 personas perdieron la vida en algún tipo de accidente de vial.Por encima de nuestro Estado están Jalisco con 353 decesos, Michoacán 338, Chihuahua 319, Sinaloa 279, Nuevo León 272, Sonora 267 y Ciudad de México con 227 fallecimientos.La Organización de las Naciones Unidas ha identificado distintos factores de riesgo que propician un accidente de tráfico, como el exceso de velocidad, no usar cinturón de seguridad y la falta de sillas protectoras para los niños, así como conducir en estado de ebriedad y no usar cascos, entre otras acciones de los conductores.Un dato de la Organización Mundial de la Salud (OMS), señala que los accidentes de tránsito son la principal causa de fallecimiento de las personas que tienen entre 15 a 29 años.La OMS prevé que para 2030 los accidentes de tránsito podrían ser la séptima causa de defunción, si no se toman medidas de prevención.Las estadísticas del INEGI detallan que en el país marzo fue el mes en que se registró el mayor número de accidentes, siendo el fin de semana los días con más víctimas en particular el domingo, mientras que la hora promedio fue entre las seis de la tarde y la media noche.Juan Velázquez Sandoval, presidente de la Asociación de Familiares Atropellados, aseguró que no existen estadísticas reales de personas fallecidas por accidentes viales, al menos en León.“Las autoridades responsables como tránsito, policía y Protección Civil no tienen estadísticas porque no llevan un registro siendo una limitante, e incluso no se consideran los fallecimientos a destiempo por accidente vial; una persona atropellada que ingresa al hospital y muere días después, no se registra en el acta de defunción por esta causa”.Aunque no se cuentan con estadísticas confiables Juan Velázquez comentó que la asociación estima un promedio de 3.3 atropellamientos diarios, más de mil al año.Explicó que las cifra resultó de la información del sector salud público, hospitales particulares, Cruz Roja y en su momento la participación que tuvieron como asociación en el Observatorio Ciudadano.“De acuerdo con nuestra visión y percepción de nuestra información hay un aumento de fallecimientos este año del 24% en relación con el año pasado, es una cifra muy alta de acuerdo con la proporción de población de la ciudad y parque vehicular”.Juan Velázquez atribuyó a las autoridades tener apatía, ignorancia e indiferencia siendo esto una de las varias causas del incremento de accidentes de tránsito.Por lo anterior dio como ejemplo las ciclovías, las cuales determinó como una simple obra pública, sin elaborar un reglamento, una inspección, supervisar que sean respetadas, no tienen mantenimiento ni señalamiento, por lo que limita a una cultura vial.El accidente mortal más reciente se registró hace dos días en León, el cuerpo de un joven motociclista que circulaba sobre prolongación José María Morelos quedo tendido a la altura del acceso de la colonia Brisas del Campestre, atropellado por un conductor del trasporte público.Este año se han registraron accidentes de tránsito fatales como la muerte de un joven provocado por el conductor de un auto Civic Honda que lo atropello cuando cruzaba el bulevar Adolfo López Mateos, en Celaya.Un bebe de un año 8 meses de edad perdió la vida tras ser impactado por una pipa de gas en la comunidad Capellanía de Lorea, cuando salió corriendo de su casa para seguir un perrito.Otro menor de edad murió mientras recibía atención medica sobre la carretera a la comunidad Bajío de Bonillas en Silao tras ser arrollado por un conductor en estado de ebriedad.Otro hombre murió, sobre la carretera Salamanca-Celaya, a la altura de la Universidad Politécnica en Cortazar, luego de que la motocicleta en la que viajaba se impactara contra un camión de carga y después otro vehículo le pasó por encima.Lizeth Saavedra profesora de la Universidad de León y sus dos hijos fallecieron en un accidente automovilístico en la esquina del bulevar Juan José Torres Landa y la calle Océano Atlántico, en la colonia Santa María del Granjeno.Los acompañaba el esposo de la docente Ernesto Collazo, quien resultó herido grave. Al parecer un conductor se pasó el alto de semáforo y se impactó contra el coche de la maestra, su sentencia se espera este mes.Fue uno de los casos más más sonados, pero las historias fatales se acumulan.Las estadísticas del INEGI a propósito del Dia Mundial en Recuerdo de las Víctimas de los Accidentes de Tráfico señalan la defunción de 5 mil 559 personas en 2016 en el país, siendo la muerte de peatón por atropellamiento la principal causa de accidente de tránsito con mil 33 muertes.Seguido de choques automovilísticos con 940 muertes y volcaduras con 709 fallecidos. Mientras que impacto o choque con objeto fijo y coche en motocicleta estar a la par con 559 víctimas.Cabe mencionar que las estadísticas de personas fallecidas en zonas urbanas y sub urbanas, no registran muertes dentro de carretas y puentes de jurisdicción federal.Al igual no se registran las víctimas que fallecen en el traslado u hospitales horas o días después de donde ocurrieron los hechos.