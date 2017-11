Cambian calles por escuelas

Publicidad

Decenas de menores de edad han dejado de vivir bajo el peligro constante de cruceros viales o padecer enfermedades y ahora se encuentran en un espacio seguro donde los alimentan y asisten a la escuela.Cristian no para de sonreír con sus nuevos amigos, juega con la mochila que utiliza para asistir al preescolar y que al final termina cubriendo su cabeza; ya no permanece en la calle, entre cientos de vehículos, donde sus padres trabajan diario.La vida de este pequeño cambió desde que forma parte de "Niños y Niñas Fuera de Peligro", a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) que, además de haber logrado la meta de menores atendidos, inició una segunda etapa de integración social.Este segundo objetivo consiste en que no sólo se canaliza a niñas y niños al Centro de Atención e Integración Social (CAIS) Coruña mientras sus responsables laboran en los cruceros, ahora los inscribió a planteles cercanos de educación preescolar y primaria."Vamos a tratar de hacer lo posible para que estos niños tengan una reinserción social completamente y podamos evitar esta etapa de lo que es la prevención de caer en calle", señaló el coordinador Alejandro Tinoco.Tinoco,señaló que cuando los menores llegaron al CAIS presentaban problemas estomacales, respiratorios y motrices, pues algunos no caminaban o no hablaban.

En México, 3.6 millones de niños trabajadores viven entre la pobreza. Foto: Cortesía

Desde las 5:30 horas, una camioneta con brigadistas del llamado "ejército rosa" transporta en diversos horarios a 49 menores, desde los sitios que se acordaron con sus papás hasta sus nuevas escuelas o al centro de atención.Jaqueline también pertenece al grupo de 58 menores que desde abril de 2017 brigadas de la Sedeslo retiraron de las calles luego de que una niña murió atropellada cuando se encontraba con su madre que laboraba en un cruce de Viaducto.Esta pequeña de 7 años ahora puede concentrarse en sus clases y olvidarse, al menos por unas horas, de la responsabilidad que tiene de cuidar a sus hermanitas menores, con quienes comparte tiempo en la escuela y en el CAIS durante el día.Su felicidad se expresa a diario cuando abraza a los brigadistas, quienes le atan los cordones de los zapatos, la cuidan, platican sobre sus vivencias y ríen al verla bailar en el trayecto hacia la escuela, igual que una decena más de menores a los que dice querer como a una familia."Teníamos ya un ratote esperándolos, miss, ya queríamos que llegaran", reclama Diana, de 10 años, cuando sube a la camioneta.Hace meses los brigadistas detectaron, durante la primera etapa, unos 80 puntos de la Capital donde los pequeños permanecían en riesgo junto a sus papás.La Sedeso, liderada por Ramón Amieva, solicitó a la ALDF que esta acción se decrete como programa y cuente con presupuesto fijo, pueda adecuar una segunda sede y siga canalizando a menores en estas condiciones.