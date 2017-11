VACANTE EN EL IACIP

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Después de año y medio de estar vacante una silla, el gober Miguel Márquez decidió que se ocupe el cargo de Comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública de Guanajuato.El Consejo del IACIP lo integran por ley tres personas, pero sólo hay dos en funciones, su presidente Mario Morales, quien ya termina este 20 de diciembre, y la comisionada María de los Ángeles Ducoing.El miércoles en el Periódico Oficial se publicó la convocatoria para integrar la terna al cargo. Luego de la consulta Márquez enviará tres nombres para que el Congreso del Estado ‘elija al bueno’ por dos años.El coordinador estatal de Ahora, el leonés Andrés Treviño; el representante en Irapuato, Éric Bolívar; y el de Celaya, Eugenio Arangüena, estuvieron en el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) para reunirse con su presidente, Mauricio Enrique Guzmán y con el consejero Luis Miguel Rionda. Fueron a exponer su preocupación con el uso de la app para recabar el apoyo para los independientes.Ahora, el movimiento nacional que encabeza Emilio Álvarez Icaza plantea el impulso de candidaturas independientes para algunas alcaldías y diputaciones locales, pero antes de que llegue el tiempo de recabar las firmas necesarias para obtener los registros, señalaron (en forma verbal y por oficio) a la autoridad electoral las complicaciones que tendrían con el uso de esta tecnología como único medio.Los ciudadanos ponen sobre la mesa sus argumentos, como: No todos tienen un smartphone que soporte la aplicación que en ocasiones es lenta y depende de la señal, batería, etc.; pero además está el factor de la inseguridad para que los promotores de las firmas estén en las calles con esos teléfonos.Ante eso su petición fue concreta: Que puedan utilizar tanto la aplicación de celular como las cédulas en físico (papel y pluma) para recabar los apoyos ciudadanos. Cuentan ellos que observaron apertura de los dos consejeros electorales y esperan que el Consejo del IEEG en pleno les resuelva a favor.En Ahora harán la presentación de sus candidatos el próximo 2 de diciembre. Algunos nombres para las alcaldías son: Richo Castro, en Irapuato; Édgar Chico, León; Ernesto Alejandro Pérez, Ocampo. Y para diputaciones: Éric Bolívar, en Irapuato; Eugenio Arangüena, Celaya; y Andrés Treviño en León.Luego de haberse aprobado sus integrantes en la sesión del Consejo Político Estatal del PRI, ayer se instaló la Comisión de Procesos Internos, la que tiene la chamba de conducir las convenciones de delegados mediante las cuales se elegirá al candidato a Gobernador, y a la mitad de sus candidatos a las diputaciones locales y ayuntamientos. La otra mitad es vía una Comisión de Postulación por definir.La Comisión la preside el ex rector general de la Universidad de Guanajuato (UG), Luis Felipe Sánchez; y suma a Jorge Luis Hernández, Rubén Olmedo, Óscar Mejía, Laura Caballero, María Bertha García, Karen Guerra, Diana González y Martha Elena Lara. A puerta cerrada el acto lo encabezó el dirigente estatal, Santiago García, quien dice que deben impulsar a los mejores perfiles. Ya veremos.En Acámbaro se constituyó la asociación civil Valenza “Vigor y Valor Guanajuato”, pero su influencia será de carácter estatal con el objetivo de dar asistencia y apoyo a los migrantes y sus familias. La preside el acambarense Francisco Javier López; secretario Eric Mejía, y tesorero Juan Antonio López.El proyecto tiene el respaldo de activistas de esta causa radicados en Estados Unidos, como: José López, Ángel Calderón, Ángel Trejo y el leonés Omar Silva, quienes acompañarán el trabajo de la AC. Entre sus fines está el acompañar a los migrantes en sus necesidades durante su tránsito, destino y retorno.El Presidente de la nueva organización social es un abogado egresado de la Universidad de La Salle Bajío, quien fuera Procurador de Niños, Niñas y Adolescentes en el DIF Municipal de Acámbaro. Francisco López no es un migrante pero conoce muy bien del fenómeno como abogado de esas causas.Por cierto, al abogado leonés Omar Silva ya le respondió la Sedesol sobre la cita que un grupo de paisanos solicitó preocupado por el recorte de 14 millones al programa 3X1 en Guanajuato. El director general adjunto del mismo, Juan Carlos Morales, los espera en la Ciudad de México este martes.El ‘delfín’ azul a la gubernatura, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, subió a su Facebook una fotografía con activistas migrantes como Omar Silva y Ángel Trejo, asistentes al festejo de su cumpleaños 37. Algunos de ellos son quienes han insistido ante la dirigencia nacional y estatal del PAN que les abran la puerta para lograr candidaturas a las diputaciones locales y federales, sin una respuesta por ahora.El ex jefe nacional del PAN, diputado federal independiente (aunque llegó postulado por Movimiento Ciudadano), Manuel Espino Barrientos, anda de gira nacional para promover su movimiento al que llama “Ruta Cinco La Estrategia Ciudadana”. Hoy tiene un evento público en Dolores Hidalgo.La visita tiene dos objetivos: comenzar a armar una estructura en Guanajuato y anunciar el apoyo para Francisco Javier “Kiko” Romero como aspirante independiente a la Alcaldía de Dolores. “Ruta Cinco” no lanzará candidatos propios pero apoyará en todo el país las propuestas que considere competitivas y viables, sin importar si son del PRI, PAN, PRD, o cualquier otro partido o independiente.El coordinador de este movimiento en la entidad es Julio Romero, quien hace más de 20 años fue dirigente juvenil del PAN en León y en 2006 contendió como candidato externo por el PRD a una diputación local también en León. Aquí tiene su negocio aunque hace tiempo radica en Dolores. En lo nacional “Ruta Cinco” definirá en diciembre a qué candidato a la Presidencia de la República apoyarán.