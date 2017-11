Un éxito la Expo Agroalimentaria (Y dos posdatas)

Publicidad

La edición, número 22, de la Expo Agroalimentaria celebrada en Irapuato la semana pasada, del martes al viernes, fue todo un éxito con una afluencia de más de 135 mil personas y es, indudablemente, todo un acontecimiento nacional e incluso internacional.Requerimos, imperiosamente, autosuficiencia alimentaria para no depender del extranjero en lo más básico que es nuestra alimentación y, después de ello, exportar los excedentes de producción. No hemos podido tener esta autosuficiencia en productos agrícolas por de los malos gobiernos que hemos padecido, tanto de priístas como de panistas. Tal parece que estos malos gobiernos trabajan para que el campo se vaya haciendo cada vez más pobre, pero a pesar de ello y a contracorriente, el campo se está levantando y esta Expo, es una muestra de ello.Esta Expo del Agro, es una de las más grandes de Latinoamérica y del mundo. Antonio Zarattini es el presidente del Patronato para el Desarrollo Agroalimentario (PDA) de Guanajuato y organizador de esta Expo, y expuso con gran satisfacción, que la calidad que se ofreció en esta edición es digna de subrayar, tanto en exteriores con las parcelas demostrativas y la maquinaria tecnológica avanzada, como en los invernaderos en el área de interiores. Este año se contó con mil 350 espacios de exposición con una superficie total de 630 mil metros cuadrados y esperan generar una derrama económica mayor a los 20 millones de dólares. Una de las innovaciones de este año fue en cultivos como el arándano, que ya se empezó a cultivar en la zona y que es parte de la diversificación del agro que se pretende hacer.Una de las cosas que me llamó mucho la atención de esta Expo Agroalimentaria, es su alto desarrollo tecnológico y que ya se están implementando en el campo Guanajuatense tecnología de avanzada y mejorado técnicas de cultivo, como por ejemplo riego por goteo regulado por computadora para determinar el grado de humedad, clima, requerimiento de la planta y en cuestión de insumos, como fertilizantes, introducir los que puedan representar un beneficio ecológico de tipo orgánico y liberarse también de la jettatura que implican los consorcios gringos que dominan el mercado de fertilizantes los cuales son dañinos para la tierra y para el consumo. Lo interesante de todo esto, es que los agricultores guanajuatenses se están dando cuenta que si pueden diversificar, tecnificar, rotar y mejorar sus cultivos aún sin el apoyo del gobierno, tanto estatal como federal.Este avance que se está dando en el agro guanajuatense está focalizado en los grandes productores agrícolas, por lo que se requiere que esto se extienda a los pequeños de 10 hectáreas o incluso menos. Hay todavía también, asuntos pendientes, que le corresponde al gobierno federal atender, como los grandes costos de la electricidad en pozos agrícolas y el incremento constante en el diesel, pero, reitero, a pesar del gobierno tanto estatal como federal, el campo guanajuatense, con esta Expo, celebrada en Irapuato, está sacando el pecho diciendo orgullosamente ¡SI SE PUEDE! Claro que se puede tecnificar e incrementar la producción agrícola y llegar a la tan anhelada autosuficiencia alimentaria. Un aplauso a todos los agricultores que participaron en esta expo, a su deseo de superación y de mejoramiento continuo como productores agrícolas. Y claro felicidades también a los organizadores como al entusiasta presidente del Patronato para el Desarrollo Alimentario (PDA), Antonio Zarattini. Y esperamos con mucha expectativa a la siguiente edición, que seguramente traerá muchas innovaciones de beneficio para el Agro.POSDATA UNO.- Este fin de semana, incluyendo mañana lunes, es el Buen Fin. Ya he escrito mucho de todo esto, en los pasados años, lo que quiero subrayar ahora, es que cuidado con el endeudamiento desmedido. Se habla del “consumo responsable”, pero esto es un slogan hueco, porque la verdad es que la mayoría de los consumidores se dejan llevar por la emoción y la fiebre del consumo desmedido y sin pensar en las consecuencias de sus compras compulsivas.Las tarjetas prometen meses sin intereses y por eso muchos se meten a pagar así, pero…se corre el peligro de realizar muchas compras de esta forma, ya que los pagos mensuales pueden parecer pequeños, pero…la suma de todos ellos puede generar un adeudo total muy grande que puede resultar difícil de pagar, pero si le añadimos a esto los imprevistos como una enfermedad, accidente, baja de ingresos, carestía, colegiaturas, vivienda, alimentación, vestido, diversión, gastos de gasolina, etc. Pues lo más probable es que haya un desfasamiento entre los ingresos y los egresos…por eso mucho cuidado con las compras compulsivas por las ofertas y facilidades de pago, porque esta alegría al comprar se puede convertir en un infierno al pagar…POSDATA DOS.- AGRADEZCO A TODOS MIS AMIGOS POR SU APOYO Y ALIENTO PARA LANZARME COMO CANDIDATO INDEPENDIENTE A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CELAYA. YA PRONTO TOMARÉ UNA DECISIÓN AL RESPECTO.Comentarios y opiniones a los correos:Twitter:@gonzalezmelecio