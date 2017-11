Acribillan a 3 con armas largas

Publicidad

Dos hombres y una mujer murieron acribillados con fusiles AK47 y AR15 en la avenida Casimiro Liceaga de Irapuato, dentro de la colonia residencial La Moderna.Una de las víctimas es un hombre que supuestamente se dirigía a la iglesia cercana, y que al parecer nada tenía que ver con el ataque; las otras dos fallecieron dentro de una camioneta Chevrolet Trax LTZ negra con placas de Guanajuato.En el parabrisas de la camioneta los homicidas dejaron una cartulina presuntamente ligado al crimen organizado.Las cámaras de vigilancia de una gasolinería grabaron el ataque, ocurrido ayer a las 10:25 de la mañana, en el cruce de la avenida Casimiro Liceaga y calle Ramón Barreto de Tábora, muy cerca del Club Campestre y de una iglesia.“Cuando escuché los balazos dejé todo y me metí corriendo a las oficinas; se escuchó bien feo, hasta el suelo cimbraba”, relató un despachador de la gasolinería.“Entré en shock, no pude ni correr ni tirarme al piso, mi mente se puso en blanco; no recuerdo nada, me perdí y solo escuché una ráfaga de balas… gracias a Dios estoy viva”, relató una mujer.El tiroteo ocurrió en medio de una zona comercial, de alto tránsito peatonal y vehicular.“Hay gente llorando adentro del Oxxo, una de las empleadas de la empresa de al lado vio todo y ahorita están tratando de calmarla; entró en crisis”, dijo el guardia de seguridad de una casa de la colonia.Mandos de Policía Ministerial revelaron que al conductor de la camioneta lo apodaban “El Negro”, y tenía antecedentes por posesión y venta de droga.La mujer que lo acompañaba y que también falleció al parecer era hija de un policía en activo.Del hombre que cruzaba la calle supuestamente rumbo a la iglesia hasta anoche no se informó el nombre.Según la versión de testigos la pareja circulaba en la camioneta por Casimiro Liceaga, en dirección al bulevar Lázaro Cárdenas.Al cruzar la calle Ramón Barreto de Tábora se le emparejaron dos vehículos, un automóvil Jetta y una camioneta.Tras cerrarle el paso abrieron fuego contra la Chevrolet y el vehículo, y las balas alcanzaron al hombre que cruzaba la calle.La camioneta donde iba la pareja quedó a un metro de estrellarse con el edificio de la Dirección de Desarrollo Económico Municipal; uno de los homicidas bajó de un vehículo y colocó una cartulina en el parabrisas.Las tres víctimas murieron al instante con múltiples heridas de bala, la Chevrolet tenía alrededor de 50 disparos.Las calles fueron cerradas al paso vehicular y peatonal por tránsitos, policías municipales, estatales, federales y ministeriales.Los peritajes duraron tres horas y fueron encabezados por personal de Servicios Periciales, de la Unidad de Investigación de Homicidios de la Subprocuraduría de Justicia Región B y de ministeriales de la Agencia de Investigación Criminal.Las autoridades levantaron alrededor de 80 casquillos percutidos de armas de alto poder y los tres cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense.