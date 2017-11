Ven un observatorio con tintes panistas

Publicidad

El origen de los miembros del Observatorio Ciudadano de Celaya demuestra su afinidad con el PAN y con el gobierno municipal, señalaron regidores priístas.“El origen de quienes lo integran dista de la imparcialidad. Estamos hablando de quien preside, su origen es AMMJE y Coparmex, y sabemos que han estado vinculados con el gobierno panista municipal”, sostuvo la edil, Montserrat Vázquez Acevedo.“Las primeras declaraciones de quien preside denotan falta de conocimiento de la situación real del municipio para no poder emitir una opinión. Creo que cualquier ciudadano puede emitir una opinión respecto al gobierno”.Con respecto a la intromisión de la iglesia católica en dicha asociación, señaló que pudo ser más incluyente,Dijo que si hubiera habido integración equitativa de las asociaciones religiosas no habría problema, pero solamente se incluye a una y precisamente, también vinculada al Municipio.Ante ello, Jorge Montes recordó las palabras de Jesús: “A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César”.“Desgraciadamente vemos el sesgo de que los organismos empresariales están tirados con el PAN. Desde la campaña hubo una relación de apoyo entre el obispo y Lemus.“Los organismos ciudadanos deben de venir de una base ciudadana, no de una aparentemente ciudadana nombrada por el Presidente Municipal. Si al que te observa tú lo pusiste, poco te puede observar”, dijo.