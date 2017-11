Suma robo $2 millones en celulares

Publicidad

A pesar de que las autoridades ministeriales negaron que la madrugada del lunes hubo un robo en el Telcel de la colonia La Ciudadela en el municipio de Celaya, de forma extraoficial se sabe que los delincuentes lograron llevarse más de dos millones de pesos en equipos de telefonía.El jueves se solicitó información a la Subprocuraduría de Justicia Región C, del robo ocurrido la madrugada de ese día, cuando varias personas ingresaron al Centro de Distribución Telcel ubicado en la colonia La Ciudadela y robaron diversos equipos celulares.Sin embargo, señalaron no tener conocimiento alguno de lo ocurrido y que no había ninguna denuncia interpuesta por el supuesto delito, aunque de forma anónima se alertó que de nueva cuenta rompieron la puerta del acceso principal e ingresaron al local.De forma extraoficial se supo que los delincuentes en esta ocasión no rompieron aparadores ni exhibidores, se fueron de forma directa hacia el almacén, en donde se guardaban una gran cantidad de equipos de alta gama como Iphone y Samsung Galaxy de modelo reciente.Al parecer utilizaron una cuña para abrir la puerta reforzada y robaron un aproximado de 150 equipos de telefonía celular, los cuales oscilan en promedio el valor de 15 mil pesos, lo que da un aproximado de dos millones 250 mil pesos.Hasta el momento se desconoce mayores detalles de lo sucedido, pero la Unidad de Robo a Casa Habitación, Industria y Comercio, ya revisa cámaras de seguridad para tratar de ubicar a los responsables del millonario robo.El jueves después de las cuatro de la mañana, se reportó un robo a las instalaciones del negocio Telcel ubicado en la colonia La Ciudadela, donde se supo que varias personas ingresaron al inmueble, accedieron al almacén y se llevaron una gran cantidad de equipos de gama alta.