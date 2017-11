Patriots derrota a Raiders en el Estadio Azteca

2017-11-19 18:38:39 | VÍCTOR EDUARDO GALVÁN

Patriotas de New England aplastaron a Oakland Raiders 33 a 8 en la tan esperada jornada

Foto Twitter: @Patriots



Patriotas de New England aplastaron a Oakland Raiders 33 a 8 en la tan esperada jornada, que dejó con hambre de espectáculo deportivo a los asistentes a esta visita de la NFL en el Estadio Azteca de la Ciudad de México.



En una primera mitad, donde Raiders parecía no poner resistencia ante la brillante ofensiva comandada por Tom Brady, marcó como sería el resto del encuentro. El primer cuarto terminó siete a cero a favor de Patriotas.



En el segundo cuarto, Raiders despertaron y pusieron en aprietos a la defensiva de Nueva Inglaterra, sin embargo, no fue suficiente para hacer daño al equipo que fungía como visitante en México.



Un touchdown y un gol de campo derivado de un balón suelto de Oakland, dieron 10 puntos a Patriotas para terminar la primera mitad 17 a cero.



Durante el entretiempo, rescatistas que apoyaron a los ciudadanos mexicanos tras el sismo del pasado 19 de septiembre recibieron un merecido homenaje, fueron ovacionados por un Estadio Azteca pletórico cuyo aforo fue de 77 mil 357 personas.



Iniciando el tercer cuarto, una serie ofensiva de 74 yardas y 54 segundos le dio su segunda anotación a Brandin Cooks, tras un pase largo de Tom Brady. El marcador se encontraba 24 a cero.



Dos goles de campo por parte de Stephen Gostkowski sumaron seis puntos y Patriotas ya aplastaban a Raiders 30 a cero.



Fue hasta el cuarto periodo cuando Oakland logró descontar. Tras ganar el reto de una jugada, los de California mantuvieron su ofensiva y anotaron touchdown. Fue buena la conversión de dos puntos y el marcador se encontraba 30-8.



Cuando restaban 8 minutos 19 segundos, Gostkowski volvió a acertar su patada y sumó tres más para el equipo de Bill Belichick.



La defensiva de Patriotas fue una muralla para Raiders y aunque es una de la que más yardas permite, recibe pocos puntos por partido. Mientras tanto Tom Brady se enfila directo al Superbowl superando las 3 mil yardas aéreas en lo que va de temporada.



New England recibirá a Miami mientras que Oakland hará lo propio con Broncos, ambos juegos divisionales.