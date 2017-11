"Chucky" Lozano fue titular en el triunfo del PSV

Publicidad

El equipo de PSV Eindhoven, con el delantero mexicano Hirving Lozano de titular, sufrió pero al final sacó la victoria de último minuto por 1-0 sobre PEC ZwolleEn un partido trabado en el que la puntería no acompañó a "Chucky" Lozano, uno de los goleadores de la Eredivisie, los "granjeros" no desistieron y obtuvieron el premio completo de la cancha del estadio MAC Park StadionEl canterano de Tuzos de Pachuca ya demostró sus dotes de calidad en partidos pasados y en esta ocasión fue bien marcado por la defensa del PEC para que poco pudiera hacer, en ocasiones era detenido con faltasSin verse cómodo en el campo, Lozano intentó hacer diferencias en el juego, pero en términos generales todo PSV batalló para demostrar el porqué en estos momentos es el mandamás de la máxima categoría holandesaTodo indicaba que el empate sin goles estaba escrito, incluso el técnico Phillip Cocu decidió reemplazar a Hirving Lozano al minuto 90+2 para darle oportunidad a Adam Maher, por lo que el tricolor se quedó con nueve goles en el certamen y por segunda ocasión seguida no anotóSin embargo, un minuto más tarde en el tiempo añadido, al 90+3, apareció Nicolás Isimat y con remate de izquierda perforó las redes de la meta defendida por Diederik Boer para colocar el 1-0 definitivo a favor del PSVDe esta manera, los "granjeros" llegaron a 33 unidades en la cima de la clasificación, tras 12 fechas de la Eredivisie para ser líderes absolutos, y PEC Zwolle se estancó con 22 puntos