Foo Fighters enciende la euforia en el Corona Capital

La banda estadounidense Foo Fighters desató la euforia de los 85 mil asistentes al Festival Corona Capital, en donde dio una cátedra de rock dentro del primer día de actividadesA lo largo de dos horas, la agrupación liderada por el cantante Dave Grohl derrochó talento, mientras que los fanáticos gozaban este regreso triunfal a la capital mexicanaDespués de la participación de grupos como Elbow, Japandroids, Circa Waves, Palmistry y de la cantante Daya, llegó al escenario principal, el Corona, esta alineación para entregarse por completoToda la curva cuatro del Autódromo Hermanos Rodríguez rockeó con la música de este grupo, quien interpretó temas como “The sky is a neiborhood”, “Learn to fly”, “Breakout”, “The pretender”, entre otrasEl vocalista interactuó constantemente con sus admiradores, a quienes les inyectó dosis de energía con su interpretación “¿quieren algo de rock and rock?”, preguntó ante una audiencia emocionadaFOTO: Yadin Xolalpa/EL UNIVERSAL Asimismo, utilizó la ocasión para decir que debido al corto tiempo que tenían en la plataforma, lo mejor era aprovechar cada minuto para tocar todas las melodías que pudieran“¡Hey!, miren, sólo tenemos dos horas para tocar nuestras canciones, antes de despedirnos”, dijo el “frontman”, quien llegó a ser el baterista de la mítica banda NirvanaY así fue, este acto principal de la jornada convocó a muchos melómanos deseosos de fiesta, quienes no pararon de brincar, alzar sus brazos y corear las canciones“Les queremos agradecer que acudan a nuestros shows, ya que gracias a ustedes es posibleCanten con nosotros”, pidió Grohl“My hero” y “These days” no pudieron faltar en esta reunión en la que la banda preguntó “¿cuántas personas habían visto antes a Foo Fighters y para quienes es la primera vez?”Uno de los momentos más ovacionados fue cuando Dave Grohl intercambió lugares con el baterista Taylor Hawkins quien a su vez cantó el cover "Under pressure”, original de Queen“Hola amigos y amigas ¿cómo están?”, preguntó Hawkins, quien recibió una gran porra de todo el mundoAntes de retirarse de la plataforma, el grupo correspondió el cariño de los presentes: “es una noche hermosa, muchas gracias Ciudad de México, regresaremos muy pronto, tal vez la próxima no sean dos horas, sino tres”, indicó el cantanterad