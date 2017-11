Doctores amables y enfermeras hostiles en Obstétrico

Publicidad

Mientras que los doctores del Hospital Obstétrico de Pachuca ofrecen un trato amable y humano las enfermeras destacan por una conducta hostil, de acuerdo con las mujeres que reciben atención médica.Durante un sondeo realizado por Am en dicho centro médico, Jocelyn García relató que las enfermeras son poco atentas durante y después del parto.Julieta Aguilar comentó que suelen no escuchar a sus pacientes cuando los doctores no están presentes, y cambian su actitud cuando sus superiores permanecen en el lugar.En cambio, Erika Gómez dijo que la información brindada en el centro de salud es oportuna y los doctores resolvieron sus dudas durante las consultas.Alejandrina Sánchez calificó como buena su experiencia en el hospital ya que la trataron con respeto.El Hospital Obstétrico de Pachuca brinda atención antes, durante y después del parto como parte de los programas de la Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH).