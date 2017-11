En Paseos de la Plata, piden intervención del Ayuntamiento

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Integrantes del comité de vecinos del fraccionamiento Caminos Paseos de la Plata denunciaron que fueron despojados de manera violenta de sus oficinas por parte de un grupo de ex representantes.Acusan que el ex presidente Valente Báez Vázquez fue el encargado de cometer el despojo y bajo amenazas corrieron a los integrantes legales del comité.Aseguran que el primero de noviembre impusieron a Kristopher Cardenas Cazares como supuesto presidente del comité vecinal de manera unilateral al no existir una previa elección. Y esta persona es empleada de la constructora Hogares Unión, encargada de hacer el fraccionamiento lo que muestra un conflicto de intereses.Plantearon que además de la denuncia pública, realizarán lo conveniente para que el ex presidente Báez Vázquez entregue cuentas por una cantidad mayor a 500 mil pesos, provenientes de las cuotas mensuales que entrega cada vecino.Hicieron cuentas de los 150 pesos mensuales que entrega cada uno de los habitantes de las 1 mil 649 casas que existen en la primera sección.Hicieron algunas acusaciones de las cuales dijeron tener testimonios, tales como la venta que hace Cárdenas Cazares en conjunto con su tesorera Araceli Pedraza, de los membretes hasta en 900 pesos a vecinos de otras colonias como Huixmi, Valle del Sol y El Dorado para que ocupen las avenidas del fraccionamiento como salida rápida a la autopista.Del mismo modo, dijeron que los proveedores de servicios de la colonia se han visto obligados a darles una comisión para que los dejen pasar, a algunos de ellos como los repartidores de la Coca Cola a quienes les cobra en especie.Comentaron que en la segunda sección del mismo fraccionamiento, la situación es similar, ya que Raúl López Cárdenas, quien funge como presidente de la comitiva es también empleado de la constructora Hogares Unión, aseverando así que la constructora quiere tener el control total de la organización de los pobladores de las mismas.Los aún miembros de la comitiva dijeron haber pedido ayuda al ayuntamiento, pero aún no les han brindado una solución.