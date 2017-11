Nuevo multihomicidio en Tizayuca, ahora fueron cuatro

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Durante la madrugada cuatro personas fueron asesinadas en el barrio Nacozari a 10 minutos de Villa Milagros, donde el 13 de julio se registró la ejecución de once personas.Elementos de la policía municipal y de la Agencia de Seguridad de Hidalgo se trasladaron a la segunda cerrada de Juan C Doria, en barrio Nacozari, después de recibir una llamada de auxilio al 911.En el primer piso de la vivienda hallaron a un sobreviviente, se presume es una mujer, en el segundo nivel cuatro cuerpos con lesiones supuestamente hechas con arma blanca.Peritos en criminalística realizan el levantamiento de pruebas en el lugar mientras que la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo inició carpeta de investigación para el esclarecimiento de los hechos.Los ejecutados son tres hombres y una mujer, todos mayores de edad.Cabe recordar que en julio pasado un grupo armado irrumpió una vivienda donde se celebraba una fiesta infantil y ejecutó a once personas.