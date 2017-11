Repuntaron en 2017 los delitos intrafamiliares y la violación

Publicidad

Las familias hidalguenses son más lastimadas por la violencia intrafamiliar y un insospechado disparo de casos de violaciones sexuales, que por otro tipo de delito según las estadísticas entregadas por el Poder Judicial.En sus 27 juzgados, el Tribunal Superior de Justicia reporta dentro de los cinco delitos con mayor incidencia la violación, la violencia familiar y el incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar.Sólo en cinco de ellos, puntean otros delitos como el despojo y el fraude genérico.Estos males que se generan al interior del seno de los hidalguenses recién repuntó, puesto que las estadísticas muestran que fue hasta 2017, en su periodo de enero a agosto, cuando esos tres delitos se colocaron en la punta de la lista.Y este tipo de delitos no es privativo de los adultos, puesto que en los dos juzgados que ventilan asuntos de adolescentes la violación encabeza la lista de los delitos más denunciados, junto con la violencia familiar.En la respuesta que dio el Poder Judicial a AM Hidalgo a través de transparencia, muestra que esta alta incidencia de delitos cometidos en contra de la familia, se agudizó en 2016 porque en la última década no aparecieron como protagonistas según los reportes sacados de cada juzgado.Fue en el 2015 cuando comienza a aparecer la violencia familiar entre los primeros cinco delitos, sin embargo allí no figuraba ni la violación y en casos esporádicos el incumplimiento de las obligaciones.Entonces los delitos eran robo, fraudes y hasta ultrajes a la autoridad, sin aparecer los delitos en contra de la integridad familiar.