Una burla, respuesta de la alcaldía: vecinos de la Periodistas

Vecinos de la colonia Periodistas calificaron como una burla la respuesta de la presidencia municipal de Pachuca porque no hace público el plan de movilidad y el contrato certificado con los anexos confidenciales para la operación de los parquímetros.Ante ello, señalaron, organizan protestas luego que ayer borraron los cajones de estos dispositivos en la calle Cuauhtémoc.Solicitaron a la autoridad municipal informar sobre los formatos de la Secretaría de Hacienda con los cuales la empresa Moviparq transfiere los recursos obtenidos por las multas a la alcaldía, con la finalidad de comprobar su ejercicio.También demandan saber cuántos cajones de parquímetros serán destinados a los habitantes de la colonia y personas discapacitadas.Sin embargo, después de dos meses de haber hecho esta exigencia, la Secretaría de Contraloría municipal contestó que prestaría una computadora para que consultaran la información del portal de transparencia.“Ese portal tiene todo menos claridad porque no muestra facturas para constatar el ejercicio de los recursos”.Los vecinos de la colonia Periodistas se oponen a la instalación de los parquímetros ya que, aseguraron, dicha tecnología obedece a fines recaudatorios y la alcaldía no logra comprobar que contribuye a mejorar la movilidad de la capital.“Primero debemos estar informados, sin embargo no quieren entregarnos los planos porque no existe un plan rector de autorización de calles”.