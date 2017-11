Arremete Pascual Charrez, quiere su reglamento

Publicidad

La negativa que recibió para su aprobación el Reglamento de Ecología y Medio Ambiente, el alcalde de Ixmiquilpan Pascual Charrez Pedraza buscará de nueva cuenta que sea turnado a la comisión correspondiente con el fin de una nueva sesión donde pueda ser aprobado.El pasado viernes, con una votación de once contra cinco, dicho reglamento no fue aprobado, por ello es que dentro de la décima cuarta sesión ordinaria Charrez Pedraza, buscará turnar dicho reglamento a la respectiva comisión de regidores.Así lo estableció en la convocatoria para el próximo 22 de noviembre programada a las siete horas, y será el quinto punto.Al respecto regidores de oposición al gobierno de Charrez, han manifestado que esta no fue ni será aprobada hasta que esté bien fundamentada, debido que el reglamento presentado mostraba inconsistencias legales.