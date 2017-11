Acelera el deterioro de los Atlantes con la ausencia de presupuesto

Publicidad

La zona arqueológica de Tula presenta un deterioro notable ya que durante 2016 y el año en curso no se le aportaron recursos para su conservación, reconoció en entrevista el arqueólogo residente Luis Manuel Gamboa Cabezas.Bajo este contexto, expuso que en 2015 se terminó el último proyecto de conservación de monumentos de la zona arqueológica y derivado de los recortes que se hicieron en 2016 y 2017, no se asignó dinero."Debido a las problemáticas que ha vivido el país se agotaron los presupuestos y ahorita no se cuenta con recursos para conservación y los monumentos se están deteriorando" dijo Gamboa Cabezas.Sin embargo, sí se ha dado mantenimiento al museo y al área administrativa ya que consecuencia de los sismos de septiembre, el seguro comenzó a operar y les llegaron recursos extraordinarios.Pese al panorama actual, recalcó que se trabaja en un proyecto integral que permita reparar todos los monumentos en 2018, por lo que esperan tener respuesta positiva.