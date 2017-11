Acaxochitlán quiere ser “Pueblo Mágico”

Publicidad

A pesar de que el programa “Pueblo Mágico” se encuentra suspendido temporalmente por el gobierno federal, la dirección de Turismo del municipio de Acaxochitlán confirmó que sigue trabajando y esperará los tiempos para lograr esa denominación.Fernando Perea Barranco, director de la dependencia, aseguró que el municipio está al pendiente de la reactivación de este programa federal para ingresar de nuevo la carpeta de confirmación y solicitud; mientras se trabaja en la actualización de este documento, como se ha hecho desde hace tres administraciones.“La carpeta no es nueva, ahorita sabemos que habrá cambios y denominaciones el año siguiente; lo que debemos hacer es actualizar la carpeta, una vez más y presentarla en tiempo y forma para buscar el distintivo”, señaló el titular de Turismo.Recordó que Acaxochitlán alcanzó recientemente una de las siete denominaciones de “Pueblo con sabor” por su riqueza gastronómica; aunque el objetivo es alcanzar la denominación de “Pueblo Mágico”.Sin embargo, señaló que pertenecer a los siete pueblos con sabor de Hidalgo no representa un apoyo económico hasta el momento; situación que esperan pueda cambiar para el siguiente año.“Es importante contar con el apoyo económico desde la federación para los pueblos Mágicos, pues eso nos permite cambiar la imagen del centro histórico”, explicó.Por otra parte, reconoció que Acaxochitlán nunca tuvo la denominación de “Pueblo con Encanto”, ya que al inicio de la presente administración, no existía ningún documento que avalara este nombramiento, “pues sólo el estado de México tienen Pueblos con Encanto”.Acaxochitlán recibe al menos dos mil visitantes cada domingo en el centro Histórico, por su tianguis tradicional, las presas y centros ecoturísticos.