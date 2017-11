Publicidad

A través de acciones sociales como ferias de servicios y atención a personas de colonias vulnerables por parte de seminaristas, la Diócesis de Irapuato busca apoyar al sector de la sociedad que menos tiene, con la Jornada por los Pobres 2017.El obispo, Enrique Díaz Díaz refirió que estas actividades son la respuesta al llamado del Papa Francisco de ver por aquellos que viven en pobreza, y que no pueden acceder a condiciones dignas de vida.A un costado de la Catedral del Centro se estableció una feria de servicios con personal de varias dependencias de Gobierno del Estado, en las que se ofreció consulta médica y dental, vacunación, cortes de cabello, actividades de prevención, entre otras actividades.Los beneficiados, provenientes de colonias y comunidades pudieron acceder a la atención de 9 de la mañana a 4 de la tarde, además de estar en la misa que ofreció el Obispo y la comida de convivencia que se les preparó.Díaz Díaz indicó que esta jornada fue sólo el principio de las muchas actividades que se harán en los municipios que conforman la Diócesis, pues no se pueden realizar solo esfuerzos aislados.Antes de esta jornada, jóvenes del Seminario asistieron a asilos.Por su parte, el párroco Israel Evaristo Rosales, coordinador de Pastoral Social de la Diócesis comentó que no buscan ser una Iglesia asistencialistas, sino sólo voltear a aquellos que no tienen acceso a mejores servicios.“Queremos ir más allá del asistencialismo, queremos hacer cosas bien concretas y vamos por más, esto es el arranque, aquí no termina, vamos a otros municipios y decanatos que conforman nuestra Diócesis”, refirió.Esta semana también se lleva a cabo la Asamblea Diocesana 2017 en las instalaciones del Seminario, donde laicos, religiosos y religiosas toman decisiones sobre el trabajo que se hará al interior de la Diócesis, en beneficio de los fieles creyentes.