El alcalde, Ricardo Ortiz Gutiérrez, descartó que en Irapuato exista subejercicio de recursos federales e indicó que todas las observaciones hechas por la Auditoría Superior de la Federación ya fueron solventadas.Lo anterior, después de que Alma Alcaraz Hernández, secretaria General del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en la entidad, indicara que la Auditoría Superior de la Federación en la segunda etapa de su informe detectó a Guanajuato como el tercer estado con mayor subejercicio en el país, y señalara a Irapuato como uno de los municipios que no ejercieron.Ortiz Gutiérrez señaló que se debe aclarar el tema, pues cuando inició su administración pública si existía un subejercicio de la pasada administración por 62 millones de pesos, y que en su tiempo se hicieron las observaciones, las cuales ya fueron solventadas.“Luego en 2016 la auditoría superior también plantea la posibilidad de un subejercicio que no existe, dado que hay 2 figuras que maneja la propia Secretaría, que es la del recurso comprometido y la del recurso erogado, prácticamente todo eso se regularizó, se contestaron todas las observaciones, por lo tanto no hay subejercicio”, enfatizó.Asimismo, señaló que el recurso federal o está comprometido o ya se está ejerciendo en obras, por lo que resaltó que quien hizo la denuncia no tiene la información completa.“Nos acaban de entregar la semana pasada las posibles observaciones que hace bimestralmente la Auditoría Superior y no tenemos ninguna observación, hemos venido regularizando prácticamente”, destacó.Ortiz Gutiérrez lamentó el asesinato del joven que caminaba por la calle mientras una camioneta fue atacada a balazos en el bulevar Casimiro Liceaga e indicó que las jornadas violentas que se viven en Irapuato no se puede resolver sólo con fuerza pública.“Es una situación que tendremos que seguir insistiendo, trabajando, coordinándonos, es realmente lógico que el municipio sea insuficiente para ver todo este tema de droga o de crimen organizado, y de huachicol y todo eso, tenemos que seguir buscando la coordinación”, refirió.