Pese a los tiempos difíciles que se viven en Irapuato y la entidad por la ola de inseguridad de los últimos días, los ciudadanos no pueden acostumbrarse a la violencia, señaló el obispo de Irapuato, Enrique Díaz Díaz.Este fin de semana se volvió a vivir una jornada violenta, con asesinatos en la colonia Barrio Nuevo donde 2 personas murieron, y el el bulevar Casimiro Liceaga, hecho en el que murieron 2 personas a bordo de una camioneta y 1 peatón.“No podemos seguir igual ni acostumbrarnos, es muy triste cuando alguien se acostumbra a mirar la pobreza de pasada, a mirar la violencia de pasada y decir mientras no me toque a mi no me mortifico”, refirió.El Obispo indicó que la seguridad, que aunque si es responsabilidad de las autoridades, también compete a los ciudadanos, por lo que se debe apostar por el refuerzo de los valores y la construcción de una nueva sociedad.“Creo que es una urgencia que seamos más conscientes de esto y que aportemos todos para la construcción de una nueva sociedad”, enfatizó.El obispo de Irapuato, Enrique Díaz Díaz señaló que la Diócesis de Irapuato no ha recibido solicitudes de información sobre el sacerdote Raúl Villegas, a quien el Vaticano ordenó realizar una investigación por los delitos sexuales cometidos cuando prestó servicio en el Colegio Atenas.“Normalmente se constituye una comisión que se encarga de investigar, si la comisión por estar nosotros en Irapuato se nos pidiera alguna cosa, con mucho gusto lo podemos hacer, hasta el momento no se nos ha pedido ninguna investigación directa”, finalizó.