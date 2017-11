Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Para evitar los robos de ganado, maquinaria y cosechas, es necesaria la creación de una Policía Rural que atienda las necesidades del sector campesino, señaló Arturo Contreras Hernández, dirigente local de la Confederación Nacional Campesina (CNC).Indicó que las autoridades municipales de seguridad no han sido capaces de atacar la problemática, pues continúa los robos sobre todo de ganado, que afectan la economía de las personas de las comunidades rurales.Las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indican que de enero a septiembre, se han presentado sólo 5 denuncias por robo de ganado, cifra menor a la del mismo periodo del 2016, cuando se presentaron 11 denuncias.“Sigue proliferando el robo de ganado, necesitan crear una policía que le de atención a las comunidades del campo, ojalá que en este sentido ya abran los ojos, no puede estarse permitiendo que una familia que lucha toda la vida por tener un sustento, de la noche a la mañana vean sus corrales vacíos”, dijo.Contreras Hernández dijo que en muchas ocasiones los propietarios de ganado se dan cuenta cuando los delincuentes les están robando, pero no pueden actuar ya que corren el riesgo de ser atacados.Destacó que como integrantes de la CNC, acudirán al Congreso del Estado para pedir que sea tomada en cuenta la iniciativa de los Diputados del PRI para crear esta Policía Rural en la entidad, a fin de que la problemática disminuya.“Ojalá que esto tenga eco en el Congreso y que ya se le ponga de veras más atención a la gente de comunidades rurales en este rubro tan importante que es la seguridad”, enfatizó.Asimismo agregó que debe existir más vigilancia en el sacrificio del ganado, pues los delincuentes pudiera llevarlos a rastros clandestinos y después, ese producto ilegal sale al mercado sin que las autoridades gubernamentales se den cuenta.“Hacemos ese llamado para que de alguna manera se atienda esta situación tan triste y lacerante que estamos viviendo”, finalizó.