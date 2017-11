Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Sigo sin militancia partidaria, aunque simpatizo con el PAN. Conozco y tengo amigos en todos los partidos. Últimamente me he reunido con perredistas y del Movimiento Ciudadano y desde luego con dirigentes del panismo y con sus bases, con militantes. Sigo en mi actividad empresarial y atiendo con mucha intensidad la presidencia de la Asociación de Hoteles.En los últimos tres años he tenido una agenda de mayor acercamiento con la sociedad irapuatense y este año en particular, me metí de lleno a conformar la AC Pasión por Irapuato, que reúne a mujeres y hombres por igual con los propósitos de identificar qué queremos como Irapuato y qué necesitamos hacer.Hemos tenido infinidad de recorridos por colonias y por comunidades rurales. Y hemos convocado a talleres sociales de donde surgió una gran propuesta en los ámbitos de prevención, economía social, turismo, cultura, comercio, reingeniería municipal, desarrollo económico, salud, medio ambiente y más.Sigo participando como consejero nacional de Banorte y en las reuniones a las que nos convoca la Secretaría de Turismo. Ahora, al finalizar el año, quiero dar las gracias a todas las personas que me han escuchado. A todos y a cada uno los que he saludado y que han dado ideas e inyectado ánimo para seguir en esta tarea social. Reitero aquí mi deseo contribuir a mejorar esta ciudad en la que vivimos, porque si nuestro entorno está bien, nuestros negocios, en lugar en que vivimos, nuestras familias y nuestros vecinos, estaremos bien.Hemos decido mi familia y yo, no dejar la ciudad de Irapuato. Aquí nací y aquí deseo seguir viviendo, continuar invirtiendo y generando empleos. Contribuir a que nos visiten más turistas, a que vengan más inversionistas. Evidentemente estamos mucho muy preocupados por el clima de inseguridad en la que se encuentra Irapuato, pero confiamos en que esto será pasajero y confiamos en que las autoridades están haciendo y seguirán haciendo lo correcto en las coordinaciones institucionales. Hay otros aspectos que en Irapuato se deben de mejorar, como ampliar vialidades, mayores eventos que atraigan derrama económica y mayores oportunidades para el trabajo y el progreso de todos.En el contacto con los ciudadanos, con todos los integrantes de Pasión por Irapuato, me di cuenta que hay mucha nobleza en todos. Que creen que es posible mejorar las cosas, que hay mucho por hacer y encontrar esto, ciudadanos apasionados por su ciudad, me compromete más. Ver sus caras, escucharlos, llenos de ánimo de esperanza me comprometerme más a seguir trabajando en la parte social y en la parte política. Por fortuna, los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano han formalizado la alianza electoral y van por una plataforma electoral coincidente, en busca de mejorar el gobierno, pacificar el país, combate a la corrupción y sentar las bases para el progreso.A todos los que me han escuchado y apoyado les digo que no les voy a fallar. Ya son parte de mi familia, de una sociedad, en un bien que tenemos que es Irapuato. Los resultados de las consultas ciudadanas están listas y ya las hemos expuesto ante distintos dirigentes de partidos y llegado el momento deberán de ser un compromiso firmado de los candidatos a la alcaldía, al gobierno del estado, al senado de la república y a las diputaciones federales y locales. El trabajo que se ha levantado en la sociedad civil Pasión por Irapuato está vigente.Así mismo, estamos en espera de los procesos de selección de los candidatos. Ya veremos con qué tanta apertura se conducen los partidos y qué tanta disposición existe de parte de los integrantes de Pasión por Irapuato en participar. Esto vendrá de arriba hacia abajo. Dependiendo de quién sea el candidato de uno y otro partido irá dependiendo quién es el candidato hacia abajo. En las próximas semanas ya tendremos el abanico de contendientes y la sociedad se dará una idea de las capacidades y de las propuestas de cada uno de ellos y de ellas.Hasta este momento mi posición sigue siendo ciudadana y sigo en diálogo con diferentes actores de la política y de la empresa. Amigos empresarios de diferentes partes del país han decidido participar más abiertamente en la política, en no dejarles a los políticos todas las tareas, porque de este lado también hay capacidades para contribuir a una ciudad mejor, a un mejor estado.Tengamos todos pasión por Irapuato.