“¡Estuvo en el lugar equivocado y me lo mataron! ¡Yo no pido justicia, ya será Dios quien se encargue de las cosas! ¡Me quitaron a mi Frankie!”, así se expresó el señor Ismael Almanza, papá de Israel Almanza Ruiz, el joven de 19 años que perdió la vida durante el ataque de varios sicarios a una camioneta sobre la avenida Casimiro Liceaga el sábado.Durante la refriega, este joven que caminaba junto a su hermano Ismael, perdió la vida, víctima de la delincuencia organizada.Don Ismael recuerda que ese sábado la familia se preparaba para acudir a la boda de su sobrino, que se llevaría acabo en punto de las 11 de la mañana en el templo de Las Criptas, en la colonia la Moderna; razón por la que los hermanos Israel e Ismael decidieron salir temprano de su casa en el Barrio de San Cayetano para irse a cortar el cabello a la Calzada de los Chinacos.“Mi hijo me habló por teléfono, iban a ser las 10 de la mañana. En la llamada me dijo que habían balaceado a Israel. Recuerdo que tomé la camioneta ya decorada para los novios y fui hasta el lugar. ¡Ahí vi a mi hijo ya muerto!” recordó.Recuerda que los agentes ministeriales fueron bastante groseros con él al intentar cuestionarlos sobre los hechos. Eso ocasionó que tuvieran altercados de palabras con las autoridades.Don Ismael recuerda a su hijo como una persona alegre y hogareña que le gustaba estar con su madre, la cual se encuentra devastada por los acontecimientos.Israel Almanza Ruiz, de 19 años de edad, estudiaba la preparatoria en el ITSI en la Zona Centro de esta ciudad. Será recordado por sus familiares, como una persona alegre, trabajadora y muy cariñosa con su familia, la cual se sigue atormentando con la idea de que Israel estaba en el lugar y tiempos equivocados.