Con los invitados a la liguilla ya definidos,, peroY es que con la victoria de Toluca 3 goles por uno ante Xolos de Tijuana deja prácticamente lista “la fiesta grande” dejando a León como séptimo lugar de la tabla, acomodándolo contra los Tigres, segundo de la misma, iniciando la serie a media semana en el Bajío y terminarla en el Volcán.Serie donde el técnico verdiblancoy su pupilos, deberán mostrar toda su capacidad contra unos Tigres dirigidos por un habitual en las liguillas, como lo es Ricardo “Tuca” Ferreti que busca hacer valer a la plantilla más cara de Latinoamérica, esto a pesar de que los de Nuevo León no derrotan a la Fiera desde la semifinal del Apertura 2016.Por otra parte, quienes ya tienen rival seguro son los zorros del, que recibirían a media semana al superlíderpara posteriormente visitarlos en la sultana del norte, en una serie donde los del “Profe” Cruz, se ven como los rivales más débiles.En el caso de, están a expensas de lo que haga América esta tarde en Torreón, que en caso de ganar, unicamente cambiaría el orden, colocándose en tercer puesto dejando ay provocando una edición más delun encuentro que no se ha dado en liguilla desde aquella final del Clausura 2013 donde América salió victorioso en penales, una herida que no ha cerrado en la afición celeste.Monterrey vs AtlasTigres vs LeónMorelia vs Cruz AzulToluca vs América