Abarrotan Parque, se quejan campistas

Miles de personas se dieron cita este domingo desde muy temprano en las instalaciones del Parque Metropolitano, para ver volar los globos en el penúltimo día del Festival Internacional del Globo (FIG).Hasta ayer se contabilizaron 230 mil personas las que acudieron a este evento, desde el viernes.Desde antes de las 6 de la mañana, ya se podía ver las gran cantidad de personas por los diferentes accesos caminando con rumbo a la zona de despegue de los goblos.Ayudó el clima, ya que no se sintieron temperaturas bajas y el viento permitió el vuelo sin contratiempo de los globos, incluso el de una motocicleta que no pudo elevarse el sábado por su gran tamaño y porque se intentó elevar más tarde de lo normal, lo cual perjudicó porque la temperatura aumentó.El presidente del Consejo del FIG, Óscar Abraham Rocha Moreno, aunque no dio cifras de cuántos asistentes recibieron desde el viernes, sí mencionó que tan solo el sábado se dieron cita más de 90 mil personas durante el día.“La afluencia es muy nutrida, estamos muy contentos por la respuesta del público, efectivamente Protección Civil tuvo que complementar sus operativos, decidieron traer más elementos, lo cual nosotros agradecemos y valoramos mucho, un evento de estas características, requiere mayor atención y afortunadamente las autoridades municipales están conscientes”, señaló.Aseguró que el FIG se ha llevado a cabo como lo tenían previsto y que todo se ha mantenido en orden pese a la gran afluencia de personas.“Vamos dentro de lo que se había previsto, los conciertos del día de ayer cumplen también con los registros de años anteriores. Aún no tenemos el dato exacto de los visitantes, pero andan rondando los niveles del año pasado”, añadió.Rocha Moreno dijo que él y todo el grupo de organizadores están concentrados en darle a los asistentes la mejor experiencia.“Estamos concentrados en que los despegues y los vuelos se lleven con normalidad, afortunadamente a diferencia del año anterior, el clima hasta ahora ha sido venébolo con nosotros y esperemos que mañana continúe así, porque esto hace que la gente esté contenta y se sienta satisfecha de haber viajado de tan lejos o de haberse desmañanado para estar en un evento de talla mundial”, manifestó.Respecto al trabajo operativo y la coordinación con las diferentes autoridades municipales, agradeció el apoyo tanto al interior como al exterior del Parque.“Se han dado los incidentes normales en un evento de estas características, alguna persona que se descompensa, no debemos de dejar pasar que muchos de los jóvenes tal vez ayer estaban sin comer muchas horas parados y llega el momento que el cuerpo se cansa, pero más allá de eso tenemos saldo blanco”, indicó.Campistas del Festival Internacional del Globo, manifestaron su inconformidad por la mala logística que dicen se llevó a cabo en la zona de acampar.Criticaron entre otras cosas que se encendieron globos de Cantoya muy cerca de las casas de campaña y provocaban temor de un incendio.También el poco orden en los espacios a ocupar por cada casa de campaña y en el acceso a la zona que estaba destinada para esto.Denunciaron que duraban en la fila de espera hasta dos o tres horas y que incluso llegó un punto en que se colaban personas que no habían hecho fila y pasaban primero.Y opinaron que para ser un Festival que lleva tantos años de realizarse, es de esperarse que haya una mejor organización.“Faltó Organización, llenaron de más. Igual para el ingreso. Sí está padre la experiencia, pero faltó. Se dieron fogatas, estaban prendiendo los globos de cantoya, no se elevaban y se caían cerca de las casas, había riesgo de que se quemara algo”, señaló Javier, visitante de la Ciudad de México.Sobre la limpieza la mayoría de los entrevistados dijo ver más y que en los espacios donde había mucha basura, fue por culpa de la gente que estaba ahí, incluso se dijeron satisfechos con los baños provisionales que se colocaron tanto“Que limiten el cupo, no se puede sobrellenar esto, así no se puede caminar, una casa está sobre otra, se supone que había un área donde debería ir cada una y no lo respetaron, estaba una al lado de otra. Para mí, pésima organización. De la limpieza, sí hubo suficientes botes, pero no los usaron”, añadió Bárbara también de la Ciudad de México.Algunos asistentes al Festival Internacional del Globo reprocharon que el costo de acceso haya incrementado y sobre todo que se cobre igual por adulto que por niño.Dijeron podrían estar de acuerdo con el costo si hubiera más atractivos y no tantos espacios ‘muertos’ después de que se bajan los globos.Entre las peticiones, los visitantes sugirieron que el costo de la entrada de los niños se redujera a la mitad, que hubiera cajeros dentro del Parque.“Cien pesos está bien, pero yo creo que hay mucha desorganización. Y yo creo que sería conveniente que tuvieran cajeros automáticos aquí adentro porque no traes suficiente efectivo y luego necesitas”, opinó Alejandra, de la Ciudad de México.En cuanto a infraestructura, los visitantes también opinaron que debería haber más lugares con sombra, donde guardar las cosas que cargan los que acampan, por mencionar algunas cosas.“Podría estar la entrada a la mitad de precio, pero si se queda así es importante que también haya limpieza, que se cobren cien pesos pero que ofrezcan mejor servicio, que los sanitarios estén más limpios, me los encontré muy sucios, o que instalen unos definitivos”, opinó Rocío, de la Ciudad de México“Estaría bueno que también pusieran lockers para los que traemos muchas cosas y luego nos estorban en los conciertos. También hay tiempos muertos que son algo prolongados, el programa marcaba algunas bandas pero no estaban”, añadió Nayeli, también de la Ciudad de México.