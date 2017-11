Modifican ¡14 veces! obra del Distribuidor

Publicidad

Después de varios convenios modificatorios y adicionales aprobados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) a los cuatro contratos de las obras del “Distribuidor Vial Benito Juárez” de León, la vialidad funciona a “medias” luego de más de tres años de que inició su construcción en 2014.El costo de la obra ha sido hasta el momento de 565 millones 165 mil 846 pesos, de acuerdo a la suma de los contratos y convenios de los cualesobtuvo copias a través de una solicitud de acceso a la información que respondió el Centro Guanajuato de la SCT.Sin embargo, actualmente existe una quinta etapa donde se firmó un contrato de “obras complementarias”, así como un convenio adicional a la cuarta etapa del cualno tiene copia porque se encuentra en proceso de autorización.Además se han gastado 30 millones 550 mil 254 pesos que se pagaron a otras cuatro empresas para trabajos de supervisión. En total el recurso ejercido asciende a 595 millones 716 mil 100 pesos, en contratos de obras y supervisión.El ex director general del Centro Guanajuato de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) Leoncio Pineda Godos, declaró en junio del año pasado durante un recorrido por las obras, que el monto total contratado para el distribuidor ascendía a 519 millones 945 mil pesos.La construcción se llevó a cabo en cuatro etapas y durante el proceso se realizaron 14 convenios para reducir y reasignar el recurso aprobado por suspensión de labores, cambios a los periodos de ejecución y falta de cimbra adicional para colado que no se tenía contemplada en el proyecto ejecutivo.Así como las lluvias atípicas durante 13 días consecutivos, la interferencia de ramales y tuberías de agua potable, drenaje, gas y agua tratada, además de instalaciones de alumbrado público, lineas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de Teléfonos de México (Telmex), las que se requirieron 25 días para modificarlas.Pero también se retrasó la construcción luego de que se suspendiera cuatro días por la realización del Festival Internacional del Globo (FIG) de León en 2016.El pasado 30 de septiembre se abrió de forma parcial el distribuidor, aunque el funcionamiento completo se prometió para los primeros días de noviembre. No ocurrió así,“En 40 días estará operando en su totalidad el distribuidor vial, una vez que se concluyan las obras complementarias que faltan para que opere el cuerpo de circulación sur, de los vehículos que vienen de Lagos”, explicó Roberto Vallejo Rabago, Delegado de la SCT en Guanajuato.Dos empresas de la Ciudad de México, una de Hidalgo y dos más de Tabasco, estas últimas vinculadas a personajes priístas, fueron las ejecutoras de las obra leonesa que inició en la administración de la ex presidenta municipal Barbara Botello Santibañez.Desde el principio las obras del Distribuidor Vial Benito Juárez iniciaron con retrasos y alza de costos, en el contrato 2014-11-CE-A-059-W-00-2014 de la primera etapa firmado con la empresa Construcciones de Aldesem S.A de C.V. se había acordado un periodo de ejecución del 19 de junio al 21 de diciembre del 2014.En realidad la obra comenzó el 6 de agosto luego de que se firmara un convenio modificatorio, el argumento que puso la SCT fue la falta de permisos de algunas dependencias y el pago tardío del anticipo a la empresa.Para esta primera etapa se aprobó un recurso de 127 millones 257 mil 611 pesos, aunque en los hechos costó 147 millones 618 mil 829 pesos, un incremento del 16 % que resultó de tres convenidos modificatorios y 13 días de ampliación de plazo.“A pesar de que el municipio de la ciudad de León a través de la Dirección General de obras públicas llevó a cabo todas las gestiones necesarias para tener los permisos y retiro de interferencias en su momento, se encontraron con la siguiente problemática: No se cuenta con el permiso definitivo de la Conagua en el Arroyo La Patiña para poder iniciar el retiro de árboles existentes y los trabajos de la estructura, no se tuvo en tiempo el permiso de la oficina de ecología del municipio de León para el retiro de árboles, varios afectados en la zona de desvío para inicio de estructura no retiraron instalaciones a tiempo, a pesar de que ya se tenía liberada la zona por parte del municipio; por estas razones no fue posible el inicio de los trabajos en la fecha programada”, se aclaró en el convenio.Construcciones Aldesem junto con la constructora Epccor S.A de C.V., obtuvieron el contrato para ampliar el “Paso Express” de la Autopista México-Cuernavaca, cuestionado por la falta de calidad y donde murieron dos personas al caer en el socavón que se abrió en julio pasado.La segunda etapa del distribuidor fue realizada por la empresa hidalguense Alvarga Construcciones S.A de C.V., vinculada a familiares del ex procurador general de la república Jesús Murillo Karam.El monto que se asignó a Alvarga Construcciones fue de 85 millones 594 mil 295 pesos, con un plazo de ejecución de obras de 240 días, aunque dejó tirada la obra y se le rescindió el contrato por retrasos importantes en sus compromisos.“Al día de hoy teníamos un retraso de un 43% de la ejecución... por lo que la SCT está optando por llevar a cabo una terminación anticipada con la misma”, declaró el 2 de diciembre de 2015 Leoncio Pineda Godos, ex director general del Centro de la SCT en Guanajuato, por incumplimiento del contrato.Alvarga inició los trabajos en León el 27 de abril del 2015 y tenía como fecha límite para terminar el 22 de diciembre, pero no cumplió, solo ejecutó 40 millones del monto que se tenía contratado, el resto se sumó a la tercera etapa.La SCT le entregó un anticipo de 25.6 millones de pesos los cuales utilizó para realizar en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones, así como el traslado de maquinaria y el equipo de construcción.Además el anticipo se destinó para el inicio de trabajos, la compra y producción de materiales de la construcción y la adquisición de equipos para instalar de manera permanente.Gastan 45.2 millones más en tercera etapaLas empresas Calzada Construcciones S.A de C.V. (Calco) y Construcciones y Dragados del Sureste S.A. de C.V., obtuvieron el contrato de la tercera etapa de la obra por un monto de 181 millones 152 mil 798 pesos.Ésta cantidad se incrementó a 226 millones 373 mil 32 pesos, representado un alza de 45 millones 220 mil 231 pesos, es decir, un 24.96 % en esta etapa de mayor recursos ejercidos.El primer motivo del incremento se justificó en el convenio adicional número 015-01/2016 del 21 de junio del 2016 en la sesión ordinaria número 4 del Subcomité de Obras Públicas, donde autorizaron los precios “extraordinarios” por los conceptos de “cimbra adicional incluyendo los andamios” que tuvieron un costo de 32 millones 547 mil 301 pesos.Además se autorizaron 7 millones 361 mil 807 pesos para aplicar “acelerante” por tres días en elementos de concreto, que permiten un secado más rapido.En un segundo convenio adicional número 015-02/2016 del 18 de octubre de 2016, se autorizaron otros 5 millones 311 mil 123 pesos para realizar varios trabajos, entre los que destacaron reubicaciones de lineas eléctricas de la Comisión Federal de Electricidad, descabece de pilotes, formación de una rampa y la reubicación de un ducto del Sapal.Para la cuarta y última etapa del distribuidor vial se asignó un recurso de 105 millones 579 mil 689 pesos a la empresa Jaguar Ingenieros Constructores S.A de C.V., de acuerdo al contrato 2016-11-CE-A-053-W-00-2016.Se han realizado cinco convenios modificatorios, para modificar los plazos de ejecución, reducción y asignación del recurso contratado por suspensión de laboresPersonal del Centro SCT de Guanajuato, informó que ya se firmó un convenio adicional para solicitar más recurso, aunque este documento no fue entregado por la unidad de transparencia por estar en proceso de autorización.Jaguar se constituyó el 14 de noviembre del 2001 en la Ciudad de México y forma parte del consorcio que construirá el edificio de la Torre de Control de trafico aéreo del Nuevo Aeropuerto Internacional de la capital del país, con un recurso estimado de mil 242 millones de pesos.En este mismo consorcio que hace el NAICM está la española Aldesa del grupo empresarial de Construcciones Aldesem S.A de C.V., quién construyó la primera etapa del distribuidor y también son responsables de las obras del “Paso Exprés” de la Autopista México-Cuernavaca.Alejandro Feliciano Calzada Prats, dueño de la empresa Calzada Construcciones S.A de C.V. (Calco), es hijo del tabasqueño Feliciano Calzada Padrón, ex secretario particular de Roberto Madrazo Pintado, Gobernador de aquella entidad de 1995 a 1999 y candidato del PRI a las presidencia de la república en 2006.Calzada Padrón fundó la empresa con el nombre de Calzada y Nadal S.A de C.V. que luego cambió su nombre a Bananera Calzada S.A de C.V. el 20 de junio del 2001.Un tercer cambio de razón social se presentó el 16 de febrero del 2004, cuando se determinó denominarla finalmente Calzada Construcciones.En una asamblea del 4 de marzo del 2008, Calzada Padrón enajenó las acciones a su hijo y quedó como administrador único.Calco en sociedad con Construcciones y Dragados del Sureste S.A. de C.V. ganaron el contrato de mayor monto que correspondió a la tercera etapa del distribuidor vial Benito Juárez, por un monto de 181 millones 152 mil 798 pesos.Ambas empresas fueron constituidas en Tabasco, Calco en Villahermosa el 14 de agosto de 1998 y Construcciones y Dragados del Sureste en el municipio de Cárdenas el 12 de febrero de 1997.Constructoras que realizaron obras del distribuidor han sido señaladas por tener vínculos con familiares de funcionarios priístas de los estados de Hidalgo y Tabasco.La empresa Alvarga Construcciones S.A de C.V. de Pachuca, Hidalgo quién ejecutó la segunda etapa, está ligada a la empresa Kouro Desarrollos S.A de C.V, propiedad de Jesús Murillo Ortega, hijo del ex titular de la Procuraduría General de la República (PGR) Jesús Murillo Karam.A esta constructora se le rescindió el contrato a principios de diciembre del 2015 por tener apenas un avance del 43 % de la segunda etapa, cuando debía terminar el 31 de ese mes.En junio del 2016reveló a través de una investigación periodística que Alvarga había recibido contratos por mil 876 millones de pesos entre 2013 y 2015 por parte de la SCT.