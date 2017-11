Pulen la ‘joya’ de Cerro Gordo

Publicidad

El templo de Nuestra Señora del Refugio es una joya en la cima del Cerro Gordo que brillará con luz propia, pues en dos meses contará con luz escénica.Sin embargo, a vecinos y constructores les preocupan las grietas que han aparecido en las cúpulas y la humedad en los muros a causa de filtraciones.En 2016 el padre José de Jesús Ortiz Ayala (entonces párroco de San Maximiliano Kolbe), con la colaboración de los fieles católicos de la zona del Campestre, mandó impermeabilizar los techos del inmueble para evitar que las filtraciones de agua siguieran causando estragos en el interior.Pero el problema se resolvió a medias y ahora el Comité Pro Mejoras del Templo del Refugio, que preside Teresa Navarro Alcaraz, ha solicitado a constructores ver la forma de reparar las grietas y terminar con la humedad.Habitantes de colonias residenciales del Campestre reconocen el gran trabajo que desempeñó el padre Chuy durante los tres años que estuvo al frente del proyecto.Pero ni las humedades ni las grietas han impedido que Armando Negrete Castillo, artesano de Irapuato, continúe con los trabajos de restauración y embellecimiento del interior del recinto.Reveló que lleva dos años y medio colocando hoja de oro en las columnas y remates del altar principal, así como en el marco de la imagen de la Virgen del Refugio.“Colocar la hoja de oro de 23 kilates no es nada fácil. Hay que preparar muy bien el área donde se aplican estas delgadas hojas de oro que miden 8.5 por 8.5 centímetros, y que apenas pesan 10 gramos”.“Tienes que tratarlo con algodones y aplicarlo con una serie de instrumentos y líquidos. La verdad es un trabajo muy arduo, pero que cuando se termina vez que todo luce distinto”, explicó.Hace 25 años aprendió a colocar la hoja de oro en la Catedral de León y ahora es todo un maestro en este arte.Ha embellecido los templos de Santa Clara y de San Juan del Coecillo, por citar algunos en León; pero también ha plasmado su arte en iglesias de otros estados como Tamaulipas.“Hay que ser muy cuidadoso, pues aplicar estas delgadísimas hojas de oro es complicado. Si no lo haces bien, las puedes echar a a perder y el costo es muy alto”, añadió.Negrete es uno de los tantos trabajadores que se encargan de dar brillo y esplendor al templo del Refugio cuya construcción inició el padre Miguel Enríquez, quien fuera capellán del templo de la Santísima Trinidad o Tres Aves Marías, ubicado en la calle 5 de Mayo de la Zona Centro.José Arturo Durán Miranda, secretario de Obra Pública en el Estado, señaló que el templo de Nuestra Señora del Refugio forma parte del rescate de 56 monumentos históricos en Guanajuato.En León hay 10 obras en monumentos, entre ellos están también los templos de los barrios San Juan de Dios, San Miguel, San Pedro de los Hernández y San Juan Bosco, entre otros.Precisó que la última semana de octubre iniciaron los trabajos para rescatar el atrio y templo del Refugio, ubicado en el Cerro Gordo de la ciudad de León.Este proyecto tiene una inversión de 1.5 millones de pesos y estará a cargo de la empresa guanajuatense Electro Obra del Bajío, la cual genera más de 55 empleos con mano de obra local.El proyecto registra un avance del 20% y el objetivo es reparar tanto el interior como el exterior para conservar este inmueble en óptimas condiciones en beneficio de los guanajuatenses.El ingeniero Ramón Alberto Wiechers Gómez y la arquitecta Beatriz Eugenia Arredondo son los encargados de los trabajos.Más de 50 hombres participan en los trabajos de la fachada, que en realidad estaba en obra negra, por lo que requiere mucho trabajo, por ello ambos responsables explicaron que no todo se logrará en una primera etapa, pero que ahí quedará el proyecto para darle continuidad.Los trabajos de remodelación del templo de Nuestra Señora del Refugio consisten en tres acciones principales: la instalación de un sistema autónomo de iluminación escénica, rehabilitación integral del inmueble y reparación del atrio.“La luz escénica consiste en la colocación de luminarias empotradas en el piso para la iluminación y acentuación de las fachadas, luminarias de proyección para la iluminación de los paramentos y luminarias de barras colocadas en pretiles y partes interiores de las torres”.“Todo el sistema estará conectado a una subestación con controles y protecciones”, explicó el ingeniero Ramón Alberto Wiechers Gómez, encargado del proyecto.Para la rehabilitación del recinto religioso y la plaza se realizarán trabajos de resanes, aplanados y pintura, con el objetivo de restaurar su belleza.El Comité Pro Mejoras del Templo del Refugio, que preside Teresa Navarro Alcaraz, pidió que éste se convierta en parte del recorrido de turismo religioso.