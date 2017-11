Aviso oportuno

Publicidad

¿Necesitas un Abogado Penalista?Nosotros te proporcionamos un seguro jurídico a bajo costo anual. Solicita informes a los teléfonos que aquí se mencionan.Si no has cometido un delito de homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, ninguno sobre delincuencia organizada, ni tampoco alguno en contra de la seguridad de la Nación, el libre desarrollo de la persona y de la salud, así como tampoco has utilizado medios violentos como armas y explosivos, te aseguramos que no serás detenido y en caso de flagrancia tramitamos tu libertad en 48 horas.Igualmente, en caso de otros delitos de carácter patrimonial, tales como fraude, abuso de confianza o hasta robo sin violencia, además de la posesión y portación de armas de fuego, podrás gozar de tu libertad con nuestra intervención oportuna.Especialmente en el Delito de Despojo, como el Ministerio Público no acuerda nunca la restitución de los inmuebles, puedes construir y hasta rentarlos si lo deseas, con tu posesión ilegal, pues las Carpetas de Investigación duran hasta tres años.Es importante que nos llames en el menor tiempo posible después de que seas enterado de alguna acusación en tu contra, para que te asistamos ante el Ministerio Público.Te aseguramos que al menos durante un año o más tu asunto no será judicializado ante un Juzgador, considerando que los actuales Fiscales aún no asimilan el Nuevo Sistema Penal Acusatorio, y continúan integrando Carpetas de Investigación con datos de prueba en número tal que casi les aseguren una sentencia condenatoria, sin percibir que el estándar probatorio se ha modificado.Además si en el delito del que te acusan están involucrados cheques u operaciones bancarias, aun cuando confieses, solicitarán informes a la Comisión Bancaria y de Valores cuya respuesta tarda más de seis meses y ni se diga si se requieren peritajes contables o grafoscópicos, pues también llevará mucho tiempo, por lo que te aseguramos tranquilidad en un buen plazo.¡Aprovecha la oportunidad!Te ofrecemos Soluciones Alternas, Acuerdos Reparatorios y con pago de reparación del daño en delitos patrimoniales, hasta en pagos diferidos por un año, así como también Suspensión Condicional del Proceso, o Procedimientos Abreviados, previa anuencia y solicitud del Ministerio Público, para obtener sentencias benignas.¡Tenemos tarifas de honorarios especiales para servidores públicos acusados de peculado, cohecho, abuso de autoridad y otros!AtentamenteBufete Jurídico “Goza tu Libertad”Lic. I. M. Pune y Lic. Libertad I. Mediata.(Para los amables lectores, quizás sea más comprensible con esta ironía parte del Nuevo Sistema de Justicia Penal, cuya finalidad, entre otras, es reducir la prisión, más que hacerlo con términos jurídicos y doctrina penal muy rebuscados y especializados).