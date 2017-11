El rostro ofensivo de SAPAL

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

¿A qué precio nos saldráel agua de El Zapotillo?Se va a requerir una contabilidad complicada para precisar los costos de la presa y el entubamiento que traerá agua para León, de Río Verde.Aunque había otras opciones más viables los técnicos, expertos en maniobras especiales, dijeron que allí se haría la obra y así se votó.El proyecto, al viejo estilo porfiriano, se aprobó sin considerar aspectos múltiples y menos jurídicos, tampoco viabilidad de costos.¿Se aventuró siquiera un presupuesto global? No, ni fechas de realización. La obra se comenzó sin definir si la cortina sería elevada a 80 o 100 metros.Un primer absurdo que saltó a la vista. El más neófito que es un servidor se convence, con el auxilio de Pitágoras, que no es lo mismo un embalse que otro.Antes de arrancar los trabajos se asomó al reclamo Temacapulín. poblado que con 100 metros de cortina sería inundado. Pueblo viejo con tradición, viviendas rurales antiguas y modernas cuyos moradores dieron una pelea legal que llegó hasta la Suprema Corte.Ante la realidad actual alguien podrá decir que por ahora lo que importa es que la obra avance; pero se encuentra semi paralizada por varios y muy serios problemas.Uno de ellos, el más complejo, estriba en que la empresa Abengoa (española por cierto) contratada para el efecto, tiene problemas de liquidez.Se dijo desde el inicio de las operaciones que la dotación del vital líquido para León sería suficiente por 25 años, empero si ese lapso se lo llevan construyendo es seguro que las cuentas no salgan ni con bolitas y palitos.Y lo principal y grave: sumada toda la inversión, ¿a cuánto costará el metro cúbico, si se entiende que a la hora de surtir Abengoa, seguirá ordeñando los recursos de los leoneses?La presa involucra recursos del Estado, federales y locales por medio de SAPAL, por lo tanto este organismo ha afilado ya los colmillos para hincarlos en los bolsillos de los usuarios.Los expertos en truculencia que están al servicio de SAPAL, por sus pistolas y pese a que es un Decreto del Congreso del Estado, borraron (por capricho y de una plumada) las tarifas mixtas.El documento respectivo asienta: “a) Las escuelas públicas y los inmuebles de propiedad o en posesión municipal, siempre y cuando se destinen al servicio público recibirán un subsidio en el pago de las cuotas establecidas en esta fracción, por una dotación de 25 litros de agua diarios por alumno y personal administrativo por turno. El consumo excedente a dicha dotación deberá ser pagado mensualmente de conformidad con las tarifas mixtas”.Pues en SAPAL le dieron tache, porque urge seguramente acumular más dinero, a las tarifas mixtas. Si usted va a querer, con recibo en mano, demostrar que tiene tarifa mixta, se topará con un empleado de cuello duro, cargado de soberbia quien le retará para que inicie un litigio.Siendo la ley tan clara le invitan a caminar por el sendero escabroso, para que gaste dinero y agote su paciencia.Tan sencillo que sería demostrarle, a quien solicita aclaración, que el decreto ya se derogó. Si así fue debe existir un documento en el Diario Oficial que funde y motive la razón del hecho.¿Quién está atrás de esta truculencia, ilegal a todas luces, porque no se ha demostrado que se abrogó el decreto respectivo? Ya daremos los nombres de quienes con tufos de insolencia y despotismo, tratan a los usuarios por encima de las formas de sana convivencia y buen servicio, a lo que están obligados hasta por el sentido común. ¿O no son servidores?SAPAL no es propiedad de nadie... Bueno, corrijo, los usuarios somos los socios y cuenta el organismo por consejeros nombrados por el Ayuntamiento a propuesta de diversos grupos u organismos constituidos. Luego allí se discute, propone y aprueba con razonamiento e intereses del pueblo.Sería, por lo tanto, absurdo que una persona o un grupo de ellas de dentro o fuera, resultaran las que decidan normas o las arrojen al piso.En SAPAL no nada más hay insolencia y prepotencia, urge decirlo. Por la calle en donde habito con mi familia se realizan correcciones a la red.El encargado de relaciones se tomó un tiempo para informar, personalmente, lo recalco, con diálogo y formas lo que se está cumpliendo. ¿Por qué este servidor lo hace bien y el de cuello duro reta y ofende en vez de razonar y, en todo caso, explicar?