En el Bajío se decidió la Revolución

Luis Cabrera, primero ideólogo y luego crítico de la Revolución, decía que las revoluciones son siempre operaciones dolorosísimas para el cuerpo social, pero el cirujano tiene ante todo, el deber de no cerrar la herida antes de haber limpiado la gangrena… “Ay de usted si acobardado ante la vista de la sangre o conmovido por los gemidos de dolor de nuestra patria, cerrara precipitadamente la herida sin haber arrancado el mal que se propuso usted extirpar. El sacrificio habría sido inútil y la historia maldeciría el nombre de usted”.Corría el año de 1915 y en el contexto nacional las cosas en León iban de mal en peor. Las haciendas, que daban sustento a miles de gentes, estaban casi en la ruina; las gavillas y alzados las asaltaban continuamente, incluyendo a la ciudad misma. El dinero en billetes de circulación no tenía valor alguno, pues carecía de respaldo y garantías. Cada alzado o grupo revolucionario tenía su propia moneda, que la hacían valer de acuerdo a la fuerza militar que tuvieran.La población era continuo blanco de venganzas y crímenes de carrancistas y villistas; además, tenía que vérselas negras con ladrones y salteadores que sin ningún móvil o bandera política asaltaban continuamente llevándose toda prenda de valor. Fusilaban a quien llamaban conspirador, sin saber ni averiguar siquiera contra quién se conspiraba. “¡Se vinieron…!” era un grito común entre la población, que ya estaba acostumbrada al desorden y al peligro. “¡Viva Villa!”; “¡Viva Carranza!”, ¿“Quién vive”? Cosa que era imposible responder…Carranza, el jefe máximo constitucionalista, con su capital en Veracruz, ordenaba a su brazo derecho, el general Álvaro Obregón, hombre frío, calculador, estratega, conocedor de la realidad mexicana y con visión del futuro, reunir todas sus fuerzas y acabar con Villa, que dominaba la parte norte del país y regiones del centro.Mientras, Doroteo Arango, Francisco Villa, hombre de muchas mujeres, padre de veintiséis hijos conocidos, Centauro del Norte, general en jefe de la poderosa División del Norte, platicaba a la sombra de un vetusto pirul con su Estado mayor, dirigiéndose principalmente al general Felipe Ángeles, diplomado en Francia y comandante de la temible artillería villista: “Prendamos un recuerdo, Ángeles, para írnoslo fumando… acuérdese valiente cuando tomamos a Torreón. Ese general Obregón, que le dicen El Estratega, no vivirá para contar la próxima batalla que tendremos en el Bajío”.En dos días se movilizó Obregón de la capital a Querétaro. Por otro lado, el temperamental Villa, impetuoso y visceral, de reacciones espasmódicas, como siempre, parecía no escuchar los consejos del general Felipe Ángeles: “Déjelos mi General, que vengan por nosotros a luchar acá en el norte”.Villa bajó de Monterrey a Irapuato en dos o tres días, movilizando cincuenta mil efectivos, sin faltar su grupo de élite: “Los Dorados de Villa”. Los dos ejércitos hicieron contacto en Celaya, empezando allí una serie de batallas de las más grandes y encarnizadas de la historia del México revolucionario.Del 5 al 15 de abril los dos hombres que se odiaban pelearon con toda fiereza y valor, dominando las dotes militares, la estrategia y frialdad de Obregón sobre la audacia del temperamental Villa. De Celaya lo hizo retroceder hasta Irapuato, Silao, Trinidad, Nápoles, El Resplandor.Las circunstancias obligaron a Villa a refugiarse en León y establecerse con su Estado mayor para esperar refuerzos de artillería, provenientes del Norte, del general Felipe Ángeles.La comida escaseaba, la producción completa de las panaderías no daba abasto para satisfacer a la tropa. “A diario había fusilamientos, se cometían atropellos y muertes. Los combates seguían día y noche sin interrupción; a veces los atacantes se acercaban hasta las goteras de la ciudad, pudiéndose escuchar el constante tiroteo de la fusilería y el ronco sonar de los cañones, sin cesar”, cuenta Federico Pohls y Rincón Gallardo.El general Villa estableció su cuartel en la “Casa de las Monas” ubicada en la calle 5 de Mayo y su Estado mayor pernoctaba en el hotel Francés, donde nunca dejaban de escucharse música, eufóricos gritos y exclamaciones de sonoras carcajadas de damiselas que atendían a los generales de alto rango, con el tintinear de copas pletóricas de estimulantes tragos de coñac. Narraba el ex gobernador Rafael Corrales Ayala que “la Revolución se había hecho con coñac, que no con tequila”.A fines de mayo, precisamente los días 22 y 23, decidió el audaz Francisco Villa un desesperado contraataque, lanzando a toda su caballería sobre las líneas de Obregón, sin lograr romper el cerco Constitucionalista. El tres de junio Villa recibió nuevos pertrechos que permitieron al general Felipe Ángeles lanzar la mayor carga de artillería que jamás tuvo lugar en la época revolucionaria, por su intensidad y duración.De esta manera, con la ayuda del general Ángeles, Villa logró romper el cerco obregonista y alcanzar con un tiro de obús al general Obregón, despedazándole el brazo; se encontraban justamente en la hacienda de Santa Ana del Conde donde fue atendido en la sala de la hacienda, amputándole el brazo derecho.Algunos historiadores afirman que lo operaron en el carro hospital del ferrocarril que tenía el Ejército Constitucionalista emplazado en la estación de Trinidad, donde estaba el cuartel general, lugar donde el General Obregón, que nunca había perdido una batalla, quiso suicidarse con su pistola pero se lo impidió el general Benjamín Gil.Por su parte Villa no dejaba de atacar con su caballería y artillería, estuvo muy cerca de cambiar el rumbo de la historia, precisamente, en este Bajío, cuna de la Independencia y donde cincuenta años atrás los liberales derrotaron a los conservadores en Silao.Reorganizado el mando, al frente Benjamín Gil con sus compañeros Murguía, Manzo, Diéguez y otros, se lanzaron con furia para romper la columna vertebral de la División del Norte: La caballería. Ésta era comandada por el legendario Rodolfo Fierro, uno de los lugartenientes de mayor confianza de Pancho Villa, su gatillero, brazo ejecutor y comandante de la afamada caballería. Se libraron cruentos combate sobre los Otates, La Luz, Solana, El Resplandor, etc.… Francisco Villa fue derrotado definitivamente en León, después de treinta y cuatro días de lucha, miedo, hambre y angustia de los pobladores de la ciudad.“En las crisis sociales los caudillos se sienten guiados por una inspiración superior, casi divina. Se buscan los débiles a los fuertes, se juntan para construir el porvenir que se sueña glorioso y definitivo. Por el supremo derecho que en sí mismas encarnan las revoluciones, por todo eso, se forjó un nuevo país, una nueva carta social, una nueva constitución que no solamente era ley, sino expresaba además los sueños, proyectos y anhelos de los mexicanos”: José Vasconcelos.Fuente: Gallardo Rincón Pohls Federico, Añoranzas de León.