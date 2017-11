La Olla: Poder Judicial, la batalla

Publicidad

A pocos días de que haya “humo blanco” con el sucesor de Miguel Valadez Reyes, la moneda está en el aire.Falta el “agarrón navideño” para definir al ungido, y el más adelanto en la carrera parece ser Diego León Zavala.El 3 de enero el Consejo del Poder Judicial de Guanajuato está citado para nombrar a su nuevo Presidente, pero a mediados de diciembre, antes de tomar sus vacaciones de fin de año, tendría que haber una definición.La posibilidad de una elección está prevista, aunque históricamente llega “planchado” el perfil elegido. Eso sí, antes se libra un estira y afloja entre las legítimas aspiraciones de varios tiradores, la inclinación del Presidente en turno de influir sobre su sucesor y hasta la simulada intervención del Poder Ejecutivo.Hoy una de las cartas que ya está sobre la mesa es la del magistrado de la Primera Sala Civil, Diego León, quien trasciende que ya tiene el apoyo de buena parte de los magistrados civiles y algunos de los penales.No es un candidato que aparezca empujado desde Palacio, pero tampoco tiene el rechazo. Incluso fue Márquez quien lo propuso al Congreso del Estado para llegar al Poder Judicial luego de una larga carrera en puestos administrativos en la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado.Es Magistrado Civil desde junio del 2013. Antes fue Director General de Ingresos de 2002 hasta 2013. Incursionó en la política en 2009 como candidato del PAN a Síndico del Ayuntamiento de Guanajuato dentro de la planilla de su hoy compañero magistrado, Daniel Chowell Arenas, elección que perdieron.No es un militante del PAN ni ha tenido cargos activos en ese partido. Es abogado por la Universidad de Guanajuato con Maestría en Dirección y Gestión Pública Local por la Universidad Carlos III de Madrid, en la ciudad de Granada, España. Y su trayectoria está enfocada en el Derecho Fiscal.Pero no tiene el camino libre, hay más gallos. En los pasillo del Poder Judicial se dice que la carta de don Miguel Valadez es la del magistrado penal Héctor Tinajero Muñoz, pero tampoco ve mal el regreso de su antecesor, Alfonso Fragoso, es cosas de ver cuál perfil puede tener respaldo interno y externo.Fragoso Gutiérrez ya estuvo dos periodos y es complicado que logre el visto bueno de un regreso.Otra que ya lo intentó en la pasada y no quita el dedo del renglón en su aspiración es la magistrada Claudia Barrera. Aquella vez, como ahora, lo de ser cercana de Rafael “El Gallo” Barba, el influyente compadre irapuatense del gobernador Márquez, más que una ayuda le complica su aspiración.Márquez se ha mantenido, por ahora, al margen de la sucesión, pero ya instruyó a su secretario de Gobierno, Gustavo Rodríguez Junquera, que siga de cerca el proceso y no se vaya a descomponer. Ya ve usted lo que pasó en la elección anterior donde desde Palacio de Gobierno se tuvo que empujar a don Miguel Valadez, que ni estaba en el refuego, precisamente para calmar las aguas muy agitadas.Por ahora el ambiente en el Poder Judicial de Guanajuato no es de una guerra frontal, pero tampoco es miel sobre hojuelas.Durante los últimos meses han circulado anónimos que cuestionan la influencia de Rafael “El Gallo” Barba a través del consejero Román Arias, quien también es compadre del gobernador Márquez. También cuestionan al secretario del Consejo, Luis Serrano, y los procesos de selección de jueces. No se puede dar crédito a un anónimo pero es una muestra de que el ambiente en el PJ está crispado.En lo general el Poder Judicial de Guanajuato ha sacado buena nota a nivel nacional en la implementación de la oralidad en material penal, civil y mercantil. Pero para el 2018 se enfrenta a un nuevo gran reto: La Oralidad Laboral cuyo esquema de justicia obsoleto, impartido a través de las Juntas de Conciliación y Arbitraje que dependían del Ejecutivo, ahora estará en la cancha de los órganos jurisdiccionales.Lo más importante para el Poder Judicial de Guanajuato es garantizar que su credibilidad e independencia está a prueba de todo.Dos leoneses sueñan la candidatura del PAN al Senado y quieren mostrar de qué están hechos.El diputado federal Miguel Ángel Salim Alle y el pastor de los legisladores locales, Éctor Jaime Ramírez Barba, jugarán estos días algunas de sus cartas para hacer méritos cuando llegue el ‘dedazo’ azul.Salim Alle echará toda la carne al asador en próximos días. Para empezar mañana convoca a rueda de prensa para hablar de las últimas reformas aprobadas a las leyes de Profeco y de Disciplina Financiera, pero en realidad la intención es mostrar una tabla de los 19 legisladores por Guanajuato (12 del PAN y 7 del PRI) para presumir que es el más productivo de todos con dos iniciativas que ya están vigentes.Son las reformas a las leyes de Profeco y de Aviación Civil para sancionar la impuntualidad aérea. Las que tanto cacareo el panista.De acuerdo a su tabla -que cita como fuente la Gaceta Parlamentaria- destacará que, aunque parezcan pocas dos, sólo le siguen las panistas Vero Agundis y Lorena Alfaro con una cada una, y el resto cero. Se refiere a reformas ya publicadas en el Diario Oficial de la Federación, es decir, que están vigentes, y no a las iniciativas presentadas o dictaminadas positivamente pero que en realidad todavía no existen.Ya veremos como toman sus compañeros del PAN este pronunciamiento que los deja mal parados, y que además hará llegar a su coordinador del Grupo Parlamento, el michoacano Marko Cortés.Otro evento que le traerá reflectores al legislador leonés es al que empezará a invitar esta semana: una comida del sector empresarial de Guanajuato con el secretario de Economía federal, Ildefonso Guajardo Villarreal, para que les comunique en vivo y directo los avances en la renegociación del TLC.La cita es el 4 de diciembre a las 14:30 horas en el hotel Holiday Inn Suites Plaza Mayor. El evento para unas 100 personas es convocado de manera institucional por la Cámara de Diputados, a una invitación que Salim Alle, secretario de la Comisión de Economía, le hizo al Secretario federal.También está invitado el gobernador Miguel Márquez con quien el legislador mantiene una buena relación aunque no esté con su delfín Diego Sinhué Rodríguez sino con el senador Fernando Torres. Ya vimos a Salim Alle que se apareció el viernes en la gira de 3M de supervisión de obras en León.El otro leonés aspirante a competir por el Senado, Éctor Jaime Ramírez, estará de manteles largos cuando reciba el miércoles 22 la “Medalla al Mérito Sanitario 2017” que otorga la Sociedad Mexicana de Salud Pública, en un evento en León que encabezará el secretario de Salud federal, Dr. José Narro.Se trata de uno de los reconocimientos más importantes para profesionales del sector Salud en el País. En el 2010 se la dieron precisamente al doctor Narro Robles y el 2011 a otro exsecretario de Salud, Julio Frenk. Se toma en cuenta las contribuciones a la salud pública, en el caso especial de Ramírez Barba por iniciativas cuando fue legislador federal como la Ley General para el Control del Tabaco.En los cotizados espacios al Senado (seis años ahora con opción a otro seis) de manera segura sólo hay una candidatura para hombre y una para mujer en Guanajuato. Por la fuerza del PAN en el terruño pudiera haber algún otro guanajuatense considerado en una lista nacional que hace el CEN, pero no siempre es así.En el caso de los hombres han levantado la mano otros como el diputado federal Erandi Bermudez; pero, sin buscarla, tampoco se descartan nombres como el presidente del Iplaneg, Lalo Sojo; el dirigente estatal, Humberto Andrade; y se está moviendo para lo que le alcance Luis Alberto Villarreal.De las mujeres las más fuertes siguen siendo las ‘alejandras’: Gutiérrez Campos y la “Wera” Reynoso Sánchez, ambas identificadas con el bloque “dieguista” y, a la que no le toque ese asiento, seguro le tienen otro.La pelota está en la cancha del Comité Nacional y aquí sí será un dedazo simple, llano y puro. Punto.Antes de que termine el año por fin se ocupará la silla de Comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato, que ya hasta se había olvidado estaba vacante.El Ejecutivo Estatal, o sea Miguel Márquez, dejó pasar el tiempo y nunca envió la terna al Congreso del Estado para que se cumpliera con nombrar al Comisionado faltante. La reforma a la legislación de mayo del 2016 estableció que el Consejo General del IACIP lo integran tres comisionados, pero sólo hay dos: el presidente Mario Alberto Morales Reynoso y Ma. de los Ángeles Ducoing Valdepeña.El pasado 10 de noviembre Morales Reynoso presentó el XIV Informe del IACIP, y ahí estuvo Márquez para acompañarlos, hasta le llevaron pastel para celebrarle por anticipado su cumpleaños. Tal vez eso le refrescó la memoria del pendiente y, cinco días después, el miércoles 15, publicó en el Periódico Oficial y en otros medios masivos la convocatoria para ocupar la vacante en el Instituto.Las instituciones no gubernamentales tienen para enviar sus propuestas hasta este 23 de noviembre. Después el Ejecutivo selecciona la terna que manda al Congreso local para que nombre al Comisionado en este mismo año.Los requisitos de la convocatoria son los que marca la Ley de Transparencia, entre ellos: Tener una residencia de 5 años en el Estado; un año de experiencia en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos, rendición de cuentas y derechos humanos; tener conocimiento profesional, académico o administrativo en esos temas; y no haber sido dirigente de partido, asociación política, candidato, o ministro de culto religioso, en los últimos cinco años.El nombramiento del nuevo Comisionado del IACIP tiene una vigencia hasta el 15 de diciembre de 2019. La remuneración mensual neta para los tres que están en ese encargo es de $51,857.91.Lo que no tardan en publicar será una segunda convocatoria para nombrar otro Comisionado. Y es que el próximo 20 de diciembre termina su periodo Mario Morales.El año que entra será determinante en materia de transparencia, la legislación federal amplió el catálogo de información que debe ser pública de oficio en los portales de los sujetos obligados, y sumó a esta obligación a todos aquellos que reciben dinero público, como son los partidos políticos y sindicatos.El plazo para que cumplan con tener el 100% de esa información disponible vence este 31 de diciembre. Después se ocupará un IACIP enérgico que los haga cumplir y aplique sanciones.Por eso el nombrar dos nuevos Comisionados para el IACIP no es un asunto menor para el Ejecutivo y el Legislativo. En transparencia todavía falta muuuucho camino por recorrer y nadie está hoy como para presumir.El proceso electoral ya está en marcha y hay que cuidar todos los detalles para que no se descomponga.Podemos decir que falta mucho para la jornada electoral del 1 de julio del 2018, pero los partidos políticos, las autoridades electorales, la Secretaría de Gobierno del Estado y la Secretaría de Gobernación (Segob), deben desde ahora ir tejiendo los acuerdos mínimos que garanticen civilidad.Como parte de la estrategia el secretario de Gobierno, Gustavo Rodríguez Junquera, ya se ha reunido con las dirigencias de distintas fuerzas políticas, PAN, PRI, PVEM, PRD y Movimiento Ciudadano. Pronto buscará reunirse con Encuentro Social, Nueva Alianza, y, si lo aceptan, con Morena y el PT.La próxima semana sostendrá un encuentro con el presidente del IEEG, Mauricio Guzmán Yáñez y con el Vocal Ejecutivo de Junta Local del INE, Jaime Juárez Jasso, para avanzar en el esquema de trabajo.Es tarea de Gustavo Rodríguez la de garantizar que prevalezca el diálogo y la comunicación con todos los partidos políticos. Pero no sólo eso, también el de cuidar la tranquilidad del proceso electoral y la seguridad de los candidatos en un clima de violencia que como nunca azota en todo Guanajuato.También hay que trabajar en la capacitación de toditos los funcionarios para que respeten y hagan respetar la equidad, transparencia, civilidad y prevenir los delitos electorales.El Secretario hace bien en extender la mano a todos los partidos políticos al mismo tiempo de puntualizarles que se debe aplicar la Ley.En resumen todo se trata de hacer que se respete la voluntad ciudadana expresada en el voto. Se dice fácil pero no lo es.Mario Alberto Morales y Ma. de los Ángeles Ducoing, los actuales comisionados del IACIP.