Nuestro ‘momento de la verdad’

Karl Albrecht escribió el libro “la revolución del servicio” y acuñó el concepto de los “momentos de la verdad”, como aquellos en que nuestra capacidad de ofrecer un buen servicio se enfrenta a la máxima necesidad del cliente, es decir, el usuario requiere respuesta y el proveedor sufre para darla. Pues bien, en el “puente” de noviembre la comunidad leonesa se enfrenta a su mayor “momento de la verdad”.En tránsito de la industria del calzado a la de los servicios, llevamos en el pecado la penitencia. Este fin de semana tenemos tantos visitantes como medio millón. Además, festivales, carreras, congresos, el Buen Fin y hasta el partido de futbol contra el Guadalajara.Pero el que llena la ciudad es el Festival del Globo, en términos económicos, uno de los tres eventos más importantes de la región del Bajío. Este Festival Internacional que tiene ya 15 años de vida, logra reunir a alrededor de medio millón de visitantes con una derrama económica de casi 700 millones de pesos.Se presentan 1,800 globos aerostáticos procedentes de varios países. Nuestro ciclo económico de fin de año en esta ciudad de los cueros, inicia con la llegada del Festival del Globo y sus miles de visitantes (podrían ser unos 500,000) y termina no con el Día de Reyes, sino en nuestra Feria. Es enorme la cantidad de negocios temporales que nuestros hacendosos paisanos deben crear para aprovechar la derrama económica que se da estos días.Nosotros, medio sufridos leoneses, vemos la llegada de decenas de miles de visitantes que deben rentar casas, que saturan hoteles y que traen provisionadas casas de campaña. Las placas dominantes en estas -multi bloqueada por obras -calles de León, provienen de Jalisco y Distrito Federal mayoritariamente para tapar las arterias de circulación de una ciudad que ha aceptado que los eventos son un área de negocios importante al saber que -como sea-, esta ciudad es agradable y segura.Estos visitantes aportan recursos a nuestra economía en forma de: compra de alimentos, hospedajes, taquillas de eventos, facturación en tiendas, ingreso a restaurantes y por nuestra parte, como cuévanos en Cervantino, algunos migramos a latitudes más tranquilas en este fin de semana de globos.León es hoy una ciudad de eventos; sus condiciones de seguridad (aclarando que se refiere a la ausencia de hechos delictivos directamente en los eventos) siguen atrayendo festivales masivos, pues junto con nuestra Feria y las convenciones, representan una enorme derrama económica.Nuestro Festival Internacional del Globo es reconocido como una de las tres principales actividades de aerostación en el mundo, ya que las condiciones climatológicas del lugar facilitan esa actividad (afortunadamente los pronósticos son alentadores para este fin de semana).El evento, además, se complementa con eventos musicales. ¿Hay saldos negativos? Sí. Algunos. Incremento de basura (residuos sólidos), falta de agua, tráfico, contaminación, pero se compensa con el lleno de hoteles y restaurantes.Los factores que influyen en la derrama económica son: la afluencia de visitantes, el porcentaje que acampa y no se hospeda; la densidad de eventos complementarios, el consumo promedio de alimentos por persona; el uso de servicios locales (taxis, estacionamientos, tiendas de calzado, eventos, etc.).Por ello, de acuerdo al sondeo que hicimos este año, la derrama por persona subió hasta 850-1050 pesos en 1.5 días de estancia, lo que es reducido si lo comparamos con el de quien se hospeda en hotel, pero aun así es una excelente noticia para los proveedores locales.Los jóvenes son el segmento más observado en este florido espectáculo de ver alzar globos; son ellos, -quienes acuerdan echar la cerveza, el café y el refresco y aguantan las primeras temperaturas bajas de la temporada-, los que dan la fuerza a esta dinámica globera.En una encuesta aplicada a 250 leoneses por Investigaciones Meridiano entre miércoles y viernes, encontramos que el 9% de leoneses “siempre sale de la ciudad en el puente de noviembre”, el 55% “nunca lo hace” y “ocasionalmente” el 36%.En cuanto al Festival del Globo el 29% de leoneses “sí asiste”, “no asiste” el 35% y “lo ve de lejos” el 36%. La percepción de la importancia del Festival como actividad económica es: “muy buena” (35%), “regular” (36%), “muy mala” (12%) y “no lo sabe” (17%).A los leoneses les gustó la idea de “hacer sedes céntricas” para conocer la experiencia de ver subir un globo. Nuestra encuesta mostró que ya el 74% de los visitantes son foráneos y 26% locales.A la pregunta “En su opinión, el Festival Internacional del Globo es:” el 68% dijo que “es publicidad y dinero para la ciudad”, 20% “oportunidad para la convivencia familiar”, “oportunidad para conocer personas” el 8%, “y “no supo responder” el 4%. Pero su misma fortaleza se ha convertido pronto en su debilidad: las aglomeraciones.En cuanto a los aspectos que no le gustan del Festival, el 43% dijo que “las aglomeraciones”, “los precios” solo el 6%, “los espectáculos” el 7%, “los accesos” el 20%, “el estacionamiento” el 10%, “el tráfico” el 20.La visita al Festival es también una oportunidad de convivencia, pues al preguntar con quién asiste; “con la familia” el 45%, el 38% “con los amigos”, el 10% “con compañeros del trabajo” y “solo” únicamente el 7%.Por último, el interés de quien mide la calidad del servicio, es obtener la sentencia, la valoración general del evento, y a la pregunta “¿Qué calificación le daría al Festival (donde menos de 5 es reprobado)?”, la gente contestó que 8.1, calificación alta para eventos.La recomendación que surge después de estos estudios, es que trabajemos como ciudad en atender al visitante, en retenerlo en el evento con mayores atracciones fuera del tiempo de globos y en ampliar la oferta hotelera de bajo costo. Ideas que bien construidas, prolongarán la vida del ya saturado Festival Internacional del Globo, nuestro “momento de la verdad”.* Director de la Universidad Meridiano, A.C.