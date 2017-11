‘Olvidan’ retirar caseta de cuota

Publicidad

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) se resiste a retirar la caseta de cuota que divide a los municipios de Pénjamo, Guanajuato; y La Piedad, Michoacán, a pesar de que ya existe un libramiento nuevo donde también se cobra peaje.Aunque cada vez son menos los automovilistas que utilizan esta caseta, los ingresos de los últimos tres años rebasaron los 70 millones de pesos, de acuerdo con información proporcionada por Caminos y Puentes Federales (Capufe), a través de una solicitud de acceso a la información.La plaza de cobro número 42 Puente Nacional La Piedad, se ubica a menos de 50 metros del río Lerma, en territorio michoacano, y en siete años y medio de operación se han obtenido ingresos por 272 millones 309 mil 58 pesos.Tan sólo el año pasado se lograron recaudar 22.9 millones de pesos y de esta cantidad 3% se entrega al Municipio de La Piedad y otro 3% a Pénjamo para el mejoramiento de su infraestructura vial.A finales de 2012 el ex presidente de México, Felipe Calderón, inauguró el Libramiento Norte de La Piedad, que tiene una longitud de 21.3 kilómetros y atraviesa por territorios de tres estados: Guanajuato, Jalisco y Michoacán.La obra se concesionó a la empresa Libramiento ICA La Piedad, S.A. de C.V., por 30 años con el objeto de construir, operar, explotar, conservar y mantener esta vialidad.El año pasado la fundación “Piedad Sin Límites” recabó más de 20 mil firmas donde solicitaban eliminar la caseta de peaje. La petición se realizó a Juan Cerda Ochoa, delegado de Capufe en Querétaro.Antes de que entrara en marcha el Libramiento norte, el Municipio de La Piedad recibía anualmente seis millones de pesos por parte de la SCT.Ricardo Guzmán, ex alcalde de La Piedad asesinado a principios de noviembre de 2011, declaró ese año que al inaugurarse el Libramiento la caseta quedaría obsoleta; seis años después continúa en funcionamiento.Los últimos tres años que operó la caseta de cuota al 100%, antes de que entrara en operación el Libramiento Norte a finales de 2012, Capufe recaudó 162 millones 902 mil 576 pesos; en promedio 54.3 millones de pesos cada año.En este periodo circularon por esta caseta ocho millones 314 mil vehículos de las distintas dimensiones, incluyendo 130 motocicletas.Sin embargo para 2013, cuando comenzaron a circular los vehículos por el Libramiento Norte, los ingresos se redujeron considerablemente, ya que se recaudaron 29 millones 549 mil 914 pesos, lo que representó 44.41% menos que en 2012 cuando se obtuvieron 53 millones 157 mil 502 pesos.Durante 2013 pasaron por la plaza de cobro un millón 493 mil 964 vehículos, mientras que en 2012 se registraron dos millones 659 mil 593 unidades. La reducción fue del 43.83%.Los recursos siguieron cayendo en 2014, 2015 y 2016, que tuvieron ingresos de 24.1, 23.2 y 22.9 millones de pesos, respectivamente.Del mismo modo la cantidad de vehículos bajó a un millón 276 mil 907 en 2014, un millón 227 mil 645 durante 2015 y un millón 252 mil unidades para 2016.De enero a mayo de 2017 ya habían pagado cuota 487 mil 107 usuarios, lo que permitió recaudar nueve millones 603 mil 994 pesos.El 10 de marzo de 2016 la fundación “Piedad Sin Límites” presentó a las autoridades de Caminos y Puentes Federales (Capufe) un documento con 20 mil firmas de empresarios, organizaciones sindicales y asociaciones civiles, así como la población en general, donde solicitaron el retiro de la caseta.El movimiento, encabezado por el ciudadano Gabriel Bernal y la fundación, busca cancelar el pago de peaje en el puente que conecta La Piedad, Michoacán, con Santa Ana Pacueco, Guanajuato.“El año antepasado hicimos un levantamiento de firmas porque se suponía que después de construir y echar a andar el Libramiento Norte, pues estaba el compromiso de que se quitaría esa caseta, porque es una calle dentro de la ciudad, se llevó a cabo la certificación correspondiente ante notario”, aseguró.Explicó que el documento se entregó a Capufe, a los gobiernos de Michoacán y Guanajuato para que ayudaran a retirar la caseta o a eliminar el cobro que se realiza actualmente.“Por este conducto informo a usted que derivado de la inquietud que han venido manifestando constantemente los habitantes de los municipios de La Piedad, Michoacán, y Santa Ana Pacueco, Pénjamo, Guanajuato; dado que las principales quejas se refieren a tiempos y distancias, es decir, de la movilidad urbana para efectuar las diversas actividades que llevan a cabo cotidianamente, hemos tomado la decisión de poner a su atenta consideración la cancelación definitiva del pago en la plaza de cobro No. 42 Puente Nacional La Piedad”, se pidió en el escrito entregado.Entre las firmas recabadas se encuentran las de dueños de agencias de automóviles, ferreterías, refaccionarias, agencias de viajes y joyerías, así como el Club Rotario de La Piedad y la Sociedad Cooperativa de Autotransportes de Carga del Lerma.Al menos otros cinco puentes conectan la zona metropolitana de los municipios de La Piedad y Pénjamo, pero en ninguno de ellos se cobra cuota de peaje.El más reciente se construyó por la avenida Casto Saldaña de La Piedad, mientras que por el lado de Santa Ana Pacueco, pertenciente al municipio de Pénjamo, se incorpora a las calles Tarandacuao y Dolores Hidalgo.Otros dos puentes que se encuentran relativamente juntos son El Cavadas, que ya funciona desde hace algunos años como peatonal; y el vehicular de la calle Morelos. Ambos se conectan al bulevar Padre Hidalgo de Santa Ana Pacueco.También se construyó otro puente hace algunos años sobre la calle Río Balsas de Santa Ana Pacueco y desemboca en el bulevar Lázaro Cárdenas de La Piedad.Sin embargo, el más cercano a la caseta de peaje se localiza a menos de 50 metros y está en calle Celaya, que fue rehabilitado recientemente.El Gobierno Federal a través de la SCT concesionó por 30 años el Libramiento Norte de La Piedad, el cual atraviesa por terrenos de tres estados: Pénjamo, Guanajuato; Degollado, Jalisco; y La Piedad, Michoacán.La concesión fue otorgada por Luis Téllez Kuenzler, ex secretario de la SCT, a la empresa Libramiento ICA La Piedad, S.A. de C.V., quien por tres décadas operará esta vialidad de 21.3 kilómetros de longitud.“El objeto de la concesión es otorgar a la concesionaria el derecho de construir, operar, explotar, conservar y mantener el Libramiento Norte de La Piedad, incluyendo el derecho de vía y sus servicios auxiliares, en los términos que se establecen en el título de concesión”.Para la operación, la concesionaria constituyó un fideicomiso que tendrá por objeto administrar el capital de riesgo, los créditos y la totalidad de los recursos derivados de la explotación de la vialidad.Como contraprestación inicial el Gobierno Federal recibió 325 millones de pesos por parte de la concesionaria, además de una contraprestación anual de 0.5% de los ingresos brutos tarifados, obtenidos de la explotación del libramiento.Este pago lo recibirá el Gobierno Federal cada enero, pero podría ser modificado de acuerdo al desempeño económico de la concesión.