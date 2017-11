Ya huele a posadas; inicia venta navideña

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Con más de 30 años como comerciante, la señora Arcelia Rodríguez continúa un año más acercando a los ciudadanos de San Francisco del Rincón todo para adornar sus casas para las fiestas navideñas.Desde hace unos días la explanada del mercado municipal se iluminó de hermosos colores ya que varios comerciantes comenzaron con la venta de adornos y luces.Arcelia así como sus compañeros está todos los días de la semana desde alrededor de las 10:00 de la mañana a 9:00 de la noche.En su pequeño negocio el cual esta en la explanada del lado del bulevar Emiliano Zapata la señora día con día saca su negocio ofreciendo la mercancía a precios accesibles, aunque las ventas han bajado, aseguró la comerciante.“De cuando empezamos ahora han bajado muchísimo las ventas, no se si se deba a la economía, todos quieren arreglar sus casas pero no hay dinero”, expresó doña Arcelia.Mencionó que los primeros días no hay muchas ventas pero a comparación del año pasado están más bajas.Compartió que la gente cada año busca de todos los adornos para las fechas navideñas, pero compran más las series de luces.En su negocio vende luces tradicionales, de colores, LED’s, esferas, moños, escarcha de diferente color y adornos.La señora espera que las ventas incremente a mediados del día 20 de noviembre ya que esta más cerca a las fiestas navideñas.Este año los costos de las luces bajaron a comparación del pasado, aseguró doña Arcelia ya que anteriormente en las serie con 300 luces LED´s estaba en 220 pesos y ahora en 190, mientras que la tradicional con la misma cantidad en la da en 140 pesos.Arcelia invita a los ciudadanos a comprar lo que les haga falta y aprovechar los bajos costos ya que estarán hasta el 12 de diciembre instalados.