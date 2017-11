Poder Judicial, la batalla

Publicidad

A pocos días de que haya “humo blanco” con el sucesor de Miguel Valadez, la moneda está en el aire.Falta el “agarrón navideño” para definir al ungido, y el más adelanto parece ser Diego León Zavala.El 3 de enero el Consejo del Poder Judicial está citado para nombrar a su nuevo Presidente, pero a mediados de diciembre, antes de tomar sus vacaciones de fin de año, tendría que haber una definición.La posibilidad de una elección está prevista, aunque históricamente llega “planchado” el perfil elegido. Pero antes se libra un estira y afloja entre las legítimas aspiraciones de varios, la inclinación del Presidente en turno de influir sobre su sucesor y hasta la simulada intervención del Poder Ejecutivo.Hoy una de las cartas que ya está sobre la mesa es la del magistrado de la Primera Sala Civil, Diego León, quien tiene el apoyo de buena parte de los magistrados civiles y algunos de los penales.No es un candidato que aparezca empujado desde Palacio, pero tampoco tiene el rechazo. Incluso fue Márquez quien lo propuso al Congreso para llegar al Poder Judicial luego de una larga carrera en puestos administrativos en la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado.Es Magistrado Civil desde junio del 2013. Antes fue Director General de Ingresos de 2002 hasta 2013. Incursionó en la política en 2009 como candidato del PAN a Síndico del Ayuntamiento de Guanajuato dentro de la planilla de su hoy compañero magistrado, Daniel Chowell Arenas, elección que perdieron.No es un militante del PAN ni ha tenido cargos activos en ese partido. Es abogado por la Universidad de Guanajuato con Maestría en Dirección y Gestión Pública Local por la Universidad Carlos III de Madrid, en la ciudad de Granada, España. Y su trayectoria está enfocada en el Derecho Fiscal.Pero no tiene el camino libre, hay más gallos. En los pasillo del Poder Judicial se dice que la carta de don Miguel Valadez es la del magistrado penal Héctor Tinajero Muñoz, pero tampoco ve mal el regreso de su antecesor, Alfonso Fragoso, es cosas de ver cuál perfil puede tener respaldo interno y externo.Fragoso Gutiérrez ya estuvo dos periodos y es complicado que logre el visto bueno de un regreso.Otra que ya lo intentó en la pasada y no quita el dedo del renglón en su aspiración es la magistrada Claudia Barrera. Aquella vez, como ahora, lo de ser cercana de Rafael “El Gallo” Barba, el influyente compadre irapuatense del gobernador Márquez, más que una ayuda le complica su aspiración.Márquez se ha mantenido, por ahora, al margen de la sucesión, pero ya instruyó a su secretario de Gobierno, Gustavo Rodríguez Junquera, que siga de cerca el proceso y no se vaya a descomponer. Ya ve usted lo que pasó en la elección anterior donde desde Palacio de Gobierno se tuvo que empujar a don Miguel Valadez, que ni estaba en el refuego, precisamente para calmar las aguas muy agitadas.El ambiente en el Poder Judicial no es de una guerra frontal, pero tampoco es miel sobre hojuelas.En lo general el Poder Judicial de Guanajuato ha sacado buena nota a nivel nacional en la implementación de la oralidad en material penal, civil y mercantil. Pero para el 2018 se enfrenta a un nuevo gran reto: La Oralidad Laboral cuyo esquema de justicia obsoleto, impartido a través de las Juntas de Conciliación y Arbitraje que dependían del Ejecutivo, ahora estará en la cancha del Tribunal.Y, lo más importante de todo, garantizar la credibilidad e independencia en cada resolución.En su visita por el Instituto Tecnológico de Purísima del Rincón, el gobernador del Estado, Miguel Márquez, habló sobre los avances que se han logrado a lo largo de 10 años del plantel y por supuesto no dejó pasar el momento para hacer énfasis en uno de los tema que ha sido prioridad en su gobierno, que es precisamente la educación.La visita al plantel tuvo varios objetivos, entre ellos la inauguración de uno de los edificios del plantel, y el arranque de obra de otro espacio similar, que se espera concluya para el próximo periodo de inscripciones.Y en el mismo sentido, característico del Gobernador del Estado, se dieron a conocer más obras para el Tecnológico de Purísima, pues se mencionó la adquisición de 5 hectáreas para ampliar el plantel, al que además se tiene programado la construcción de otro laboratorio, una cancha de futbol y una velaria con concha acústica.En el PRI de Purísima faltaba que se hiciera entrega del nombramiento como Secretaria General del partido a la militante Rosa Pérez, que apenas el viernes recibió el nombramiento.Y antes de que se de lugar a malos entendidos, no es que hubiera militantes en desacuerdo, sino que por cuestiones de trabajo las agendas no habían coincidido, y finalmente se hizo oficial. Rosa es una de las militantes con mayor arraigo priísta, con 48 años de militancia, que bien dijo, nunca a tenido temor al trabajo, pues, señaló, es su mejor aliciente.Quien tampoco le teme el trabajo es José Carmen Loza, militante priísta de Manuel Doblado, quien se dijo interesado en un cargo de elección popular, y no es que sea un tema nuevo, ya que es de todos bien sabido que tiene su carrera política; el tema de interés sería pensar que es la mejor opción que pudiera tener el PRI en Manuel Doblado, luego de tantos dimes y diretes que se han manejado al interior del partido.Pero como bien señaló el priísta, se tendrá que esperar a los tiempos indicados y a lo que marquen los dirigentes del partido por aquellos rumbos.Pues luego de la protesta y la marcha de los alumnos del CECyTE plantel San Francisco del Rincón, en contra de la directora Mónica de los Dolores Rodríguez, finalmente la misma Mónica presentó su postura.Lo curioso es que señaló que el hecho de presentar una denuncia en contra de los alumnos, era una manera de responsabilizarlos por sus hechos, y que entendieran que ya son adultos y que las cosas que hacen o dicen, tienen una consecuencia.Y resulta que a predicar con el ejemplo, ya que de acuerdo a los alumnos que fueron demandados, la Directora nunca se presentó en la Procuraduría; así es como se enseña a las nuevas generaciones.Definitivamente nada que ver con lo que ayer señaló Enrique Rodríguez Jacob, secretario de Planeación, Evaluación y Desarrollo del Instituto Tecnológico Nacional de México, quien en su visita al Tecnológico de Purísima puntualizó la importancia de establecer un sistema de educación que se enfoque en la formación de las personas, en la calidad educativa pues.