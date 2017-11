Sale camión del camino y tira escombros

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Sobre el tramo carretero Manuel Doblado – El Maguey se registró una volcadura; se señaló que se trató de un camión de carga.La movilización de los cuerpos de emergencia fue luego del reporte que se registró al 911 Sistema de Emergencias, donde se solicitó la ayuda de los cuerpos de rescate.Lo que se dijo que se trató de una volcadura pero más tarde se descartó por las autoridades ya que a su arribo no se identificó al camión que se refirió en el reporte.Sólo se identificó material pétreo expandido sobre la carretera después del entroque que conduce a la comunidad de San Bernardo, por lo que no fue necesaria la intervención de los cuerpos de socorro.Donde un grupo de hombres que se encontraba laboraron en los campos de cultivo apoyaron en quitar las piedras grandes del camino, mismas que pudieran ocasionar algún otro percance.Algunas versiones señalan que sobre la carretera circulaba el camión de carga al cual se le tiró del cajón material sobre la carretera y continúo su marcha, ya que la parecer no se dio cuenta.Asimismo el personal de rescate de Protección Civil apoyo a los hombres en limpiar los restos de material de la carretera para evitar un accidente por el material tirado.