"Mi hijo iba pasando por el lugar, estuvo en el lugar equivocado y me lo mataron. Yo no pido justicia, ya será Dios quien se encargue. Me quitaron a mi Frankie”, así se expresó Ismael Almanza, papá de Israel Almanza Ruiz, el joven de 19 años, asesinado la mañana del sábado en el ataque a balazos en la colonia Moderna.