Ven pocos al maíz como un negocio

El maíz es uno de los cultivos más consumidos en México, pero producirlo es tan poco redituable, que solo pocos agricultores logran salir de la pobreza.En el caso del maíz amarillo y para los 10 municipios más productivos del País, en promedio, sólo 15.5% de la población es considerada como no pobre, no vulnerable.Y para los 10 municipios menos productivos el volumen baja a 3.6%, según el estudio ‘Con mejor maíz habrá mejor País’, del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).Los poblados con mayor rentabilidad son de Chihuahua y Sinaloa, y los de menor grado de Yucatán y Quintana Roo.En lo que refiere al maíz blanco, la población considerada como no pobre, en promedio, es de 11.2% en los municipios más productivos y de 5.9% en los menos productivos según el estudio.Para este grano, las comunidades más productivas se encuentran en Durango, Sinaloa, Jalisco, Zacatecas, Michoacán y Chihuahua; las que dan menores rendimientos están en Zacatecas y en Yucatán.Si bien es cierto que en el País el promedio de la productividad por hectárea del amarillo es de seis toneladas y de blanco de tres, ya que se incluyen las más altas que pueden llegar a ser entre nueve y 12 toneladas, la productividad típica, es decir, la más común para ambos casos es de sólo una tonelada por hectárea, dice el estudio.Sin embargo, sólo para ‘salir tablas’ con los costos, se requieren 3.5 toneladas por hectárea, destacó Manuel Molano, director general adjunto del Imco.En Estados Unidos para ambos tipos de granos la productividad típica es de siete toneladas por hectárea.“El pago por las cosechas no nos deja ganancia, por eso se les pide al Gobierno un apoyo complementario que es donde está la ganancia de los productores, prácticamente por los altos costos de producción”, refirió Ulises Gaxiola, representante del Sistema producto maíz en Sinaloa.Gaxiola agregó que los costos de insumos como fertilizantes, agua o seguro agrícola, han subido, en promedio hasta 15% anual y los precios de los granos, se han estacionado en los últimos tres años.En el caso de Oaxaca, 75% de los productores de maíz siembran para autoconsumo, por lo que almacenan su grano en pequeños silos familiares para el resto del año y sólo si tienen excedentes los venden, resaltó Raúl Narváez, representante del Sistema producto maíz en esa entidad.Así que sólo el 25% ve este cultivo como un negocio, dijo Narváez.