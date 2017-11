Baja producción y venta de viviendas

Publicidad



“Ha cambiado mucho la forma en que construimos, desde que empezó la administración del presidente Peña lo que quieren es tratar de compactar las ciudades, eso hace que los inmuebles se vayan encareciendo más”, señaló el líder inmobiliario.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La incertidumbre que ha causado la reforma urbana ha provocado el aumento en el costo de las casas y con ello una disminución en sus ventas y producción de hasta el 30%.Así lo aseguró el presidente de Desarrolladores Inmobiliarios de Celaya, Jesús Torres Ramos quien destacó que han llegado nuevos inversionistas con una nueva visión para ayudar al déficit de vivienda.Hace un año entró en vigor la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano que busca sentar las bases para una expansión urbana más ordenada.También promueve que los nuevos desarrollos de vivienda se levanten exclusivamente dentro de Perímetros de Contención Urbana (PUC).Respecto a la viabilidad de esta ley en el Corredor Industrial, Torres Ramos puntualizó que hace falta “tropicalizar” la legislación en la región donde los traslados en los PUC son cortos.“Nosotros vemos que la base es la movilidad. En Celaya estamos en todos los polos y en la mayoría hay una forma de traslado con áreas de comunicación”, dijo.Torres Ramos comentó que para el próximo año buscan tener mayor certidumbre respecto a la política federal y a pesar de la baja en ventas y producción consideró que este 2017 fue un año bueno.“La producción de viviendas ha sido importante, se ha ido un poco a la baja por el cambio de políticas y se nota que no hay un poder de compra muy importante, podemos decir que este año nos fue bien a secas pero nos puede ir mejor”, aseguró.El también presidente de la comisión de vivienda de Coparmex, organismo que ha propuesto incrementar el salario mínimo, dijo que espera que se genere un pago justo para los trabajadores, situación provocaría que tengan mayor oportunidad de invertir en su patrimonio.“Cuando se compra un patrimonio es una inversión muy importante pero debemos ser realistas y la gente no tiene el monto necesario para invertir”, afirmó.Desde principios de año, Jesús Torres Ramos exhortó al Gobierno Municipal a organizar mesas de trabajo para agilizar los trámites en la entrega de viviendas, situación que no ha ocurrido.“Nos hace falta mucho el trabajar juntos con la autoridad municipal en Celaya en el cual podamos buscar un mecanismo más ágil para que se refleje en el beneficio de la gente”, comentó.Comentó que si bien han tenido algunos acercamientos con Desarrollo Urbano, aún hace falta mayor presión del sector para trabajar en conjunto ya que los planes de ordenamiento territorial no se han empatado con la política federal.“Los planes de ordenamiento territorial no se han consensuado adecuadamente con todos para que vaya empatado con la política federal, nos ha afectado comunicación con ellos”, finalizó.