Sin ánimo de erigirme economista, he de vaticinar que nuestro amado país mantiene rumbo certero a pique, cual galera destartalada va a la deriva.La apuesta revolucionaria se mantiene terca: ensanchar la clase política, misma que carece de conocimientos económicos y sí de intenciones que penosamente NO abonan a la recuperación de las finanzas públicas nacionales.México le sigue apostando a la política, anda buscando mesías de dudosa calidad; sigue abaratándose, animando la ignorancia; durante los veinte largos años que lleva el TLCAN no logramos desarrollar tecnología propia, ni crear nuestros propios productos; los excedentes petroleros que llenaron de gloria en su momento a Zedillo, Fox y Calderón fueron destinados a dos grandes rubros: gasto social y cuentas de dudosa procedencia; el resultado de estas inversiones nefastas entregan pésimos resultados.Apanicados nuestros políticos, chaparros frente a estadistas, empresarios, economistas de talla internacional quienes en las mesas del TLCAN defienden a sus países tiemblan únicamente de pensar en las próximas elecciones.¿Hay solución? Sí y bien identificada. Se necesita permitir al empresariado mexicano trabajar en lo que sabemos hacer bien: dirigir investigaciones, armar empresas, negocios, industrias, comercios, fomentar eficientes líneas de producción, comercializar productos, fomentar la creación y desarrollo de centros de soluciones, potencializar las empresas, capacitar, mejorar y alentar el talento natural, fortalecerlo por medio dela educación formal, tecnológica y empírica; crear trabajos especializados, disminuir la maquila, fomentar la producción propia.Mientras se nos obligue a financiar sindicatos, partidos políticos, pagar ISR del 30 % cuando en los países competidores no es mayor al 20% ; sostener asociaciones acuñadoras de hambre e ignorancia; seducidos u obligados a abandonar nuestros senderos y misión para patinar por sus ciénagas ¡esto no funcionará!Debo recocer que no es quien gané en las elecciones –independientes, dependientes, de partidos reconocidos o viejos colmilludos, de prietos, güeros o del ancho mar- mientras se mantenga este modelo se va a fracasar; el problema no es el político, NO es la persona, ni su acento, es el modelito, el traje que se hereda de generación en generación . Al político –por formación y educación- le interesa ganar la siguiente elección , esa es su función, mantenerse en el poder, pintarse de rey mago con el dinero de otros; llenarse la boca con una extraña parafernalia que dice: soy bueno , soy generoso tu pide y yo te daré y aunque no me pidas también llenaré; mientras que al empresario le apasiona producir, ganar, crear, la rentabilidad financiera, provocar cambios, busca recursos para financiar sus proyectos, herramientas que faciliten la obtención de metas y objetivos.Esas son las grandes diferencias que no permiten que la emulsión funcione, se necesita maridaje mirarnos de tú a tú más cada uno en su trinchera, por eso la mediocridad del crecimiento económico no se debe a QUIEN este en el poder sino a esta obligada fusión que persigue el mismo patrón. Mientras se aplique el recurso en gasto social para generar votos que suman en la pobreza a la población, con irresponsabilidad gastar sin inversión en la estúpida esperanza de crear mundos mejores sin fomentar la inversión a la empresa, al comercio, al empleo bien calificado, remunerado, a la creación de productos y servicios eficaces nada va a funcionar. Facilitar canales para obtener recursos y patentes, alimentar la buena formación técnica y académica, disminuir tasas, aranceles, impuestos, darle la confianza de crear riqueza a quien sabe hacerlo. La labor del político es vigilar al empresariado para que en las ansías por crear no atropellen al ser, su labor incide en proporcionar armas que ayuden a fomentar inversiones; su quehacer no es de forma es de fondo. Convencida estoy que ser político es oficio de honor, ser empresario es devoción sumada al tesón.Tan respetable y necesario en equilibrio ambos, de ahí que la solución este en usar cada uno sus propios zapatos, basta de suplantar puestos, caminemos desde nuestras fortalezas, ahí está la respuesta. O usted ¿qué opina?Comentarios: [email protected]