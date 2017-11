Todos con Diego

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Pasarela de suspirantesLa celebración de Diego Sinhúe Rodríguez Vallejo, que más que un cumpleaños pareció festejo por la exoneración del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato por las acusaciones del uso de recursos públicos para promoción personal, llevó a empresarios y panistas de todo el estado.Pareciera una demostración de músculo y cómo no, Diego es el candidato del gobernador Miguel Márquez y los panistas y empresarios saben que el góber tendrá una influencia definitoria en las candidaturas panistas.De Irapuato por ejemplo fueron invitados el alcalde, Ricardo Ortiz Gutiérrez, el regidor y protegido del primer edil irapuatense, Víctor Zanella Huerta, así como Jaime Morales, el primer síndico, y Xavier Alcántara Soria, quienes ya forman parte del equipo de Rodríguez Vallejo para los próximos comicios. Además se pudo ver a Alejandro Sánchez García.De Celaya además del alcalde Ramón Lemus Muñoz Ledo quien ya dejó más que claras sus intenciones de reelegirse, estuvieron el empresario Mauricio Usabiaga Díaz Barriga, quien dicen, ya no quiere la candidatura a la Alcaldía por cuestiones de seguridad; el exalcalde Ismael Pérez Ordaz, de quien ya hay rumores de que quiere buscar de nuevo la Presidencia; el notario Enrique Jiménez Lemus y el constructor Pedro Vázquez, quienes también han sonado para la candidatura y hasta el empresario Fernando Olivares Ramos, identificado antaño como priísta. También estuvo el líder municipal del PAN, Rainier Hernández Ruiz.Dicen los que saben que aunque la candidatura a la Alcaldía aún no se define, ya se acordó que sea un empresario, así que la pregunta es, ¿quién de los que fue a la comida de Diego estará más cerca, Ramón, Ismael, Enrique, Mauricio, Pedro o prepararán alguna sorpresa?De regreso a la escenaAlgo en lo que tuvo mucho razón la secretaría general de Morena en Guanajuato, Alma Alcaraz Hernández, es que el panista Diego Sinhúe Rodríguez Vallejo dejó su escondite.Luego de que fue exonerado por el Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato festejó en grande su cumpleaños y luego aprovechó los 30 mil visitantes de la Expo Agroalimentaria para dejarse ver.Parece ser que el encierro le hizo más bien que mal, porque la gente lo recibió muy contenta en la Agroalimentaria, sobre todo sus excompañeros de gabinete, como el secretario de Turismo, Fernando Rocha Olivera, que en la Agro aprovechó para decirle ‘Happy Birthday’ y hacerle la barba, -¿será que busca repetir otros seis añitos en Gobierno del Estado?, y también el director general de Comunicación Social, Enrique Avilés, quien no lo dejaba ni a sol ni a sombra.Rodríguez Vallejo no desaprovechó y con el discurso de ser parte de la Asociación de Ganaderos Leoneses, anduvo sonriente y saludador en la Agro, señalando que todas las acusaciones en su contra ya habían quedado bien desarmadas, tildándolas de nuevo como un mero show mediático.Avance muuuuy lentoA dos meses de que el Consejo de Participación Ciudadana en Celaya tuviera su primera reunión, tal parece que sólo ha servido para escuchar que los delitos van a la baja en el municipio. El jueves pasado tuvieron su tercera reunión donde la única acción que dieron a conocer es la inversión municipal de medio millón de pesos en el programa de la Sedena ‘Canjea tu arma’, cuando la reunión se prolongó casi tres horas.El secretario de Seguridad Ciudadana, Juan José González González, quiso presumir que era un proyecto que había salido de las mesas de trabajo cuando dicho proyecto es federal. Ante la insistencia de los reporteros, al jefe de Seguridad no le quedó de otra más que reconocer que apenas están diseñando una estructura para empezar a trabajar asegurando que a corto plazo habrá resultados.Según su reglamento dicho Consejo es una instancia de planeación, elaboración, evaluación y supervisión de las actividades que en materia de seguridad pública, sin embargo esto parece que dista mucho de la realidad.Durante la primera reunión en septiembre pasado, el Secretario de Seguridad Pública, junto a mandos de Seguridad en el municipio, aseguraron que podían estar tranquilos ya que los delitos iban a la baja. En la segunda, el comandante del 16va. Zona Militar Juan Manuel Díaz Organitos aseguró que estaban comenzando a planear cómo serían las estrategias a partir de la llegada de 3 mil militares en el Estado. Si bien hay consejeros de varios sectores de la sociedad parece que hace falta alguien con mayor peso para proponer estrategias de seguridad en el municipio o alguien que levante la voz o revire ante la situación que existe en el municipio. La falta de comunicación sobre las propuestas e información que se brinda en dichas mesas de trabajo da a pensar que es más bien un club de Tobi que un verdadero consejo de participación.Observatorio ‘carnal’El Gobierno Municipal presentó al Observatorio Ciudadano de Celaya, que de ciudadano parece sólo lleva el nombre. Como el típico que se esconde echándose de cabeza ante quienes ni lo buscan diciendo “yo no fui”, los miembros se cansaron de frases como “no buscamos cargos políticos”, “no nos interesa la política”, “no tenemos ningún sesgo político”.Una de dos, o no han entendido que la política se hace en todas partes y no sólo en el gobierno, o están a la defensiva ante lo que muchos piensan: que están ahí precisamente por consentimiento del alcalde, Ramón Lemus. Es decir, el Alcalde los puso, les dará dinero y estando así de comprometidos ellos tendrán que evaluarlo.Hay que destacar que a personajes como Juan Yúdico, presidente de la Coparmex en Celaya y quien fungirá como secretario del Observatorio Ciudadano, lo vemos constantemente en eventos a lado del Presidente Municipal, además de ser parte de este grupo que impulsó a Lemus y al exalcalde, Ismael Pérez. Le encanta salir en las fotos junto al primer Edil, pero cuando se le ha cuestionado en temas como la inseguridad o la opacidad, simplemente hace como que la Virgen le habla.El padre Carlos Sandoval, representante del Obispo de Celaya ante el Municipio también es constantemente visto cercano al Gobierno. Además de que la relación ha sido duramente cuestionada a últimas fechas porque el Municipio cuando era encabezado por Ismael Pérez les obsequió un terreno de 35 millones de pesos.Y de la presidenta, María Fernanda Vázquez se sabe que también pertenece a la Coparmex y a la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, también cercana al poder en este municipio. Si alguien no lo creyera, solamente hay que voltear al Ayuntamiento, donde dos expresidentas de dicha organización tienen un lugar privilegiado: María Eugenia Mosqueda, como síndica y Martha Norma Hernández, como regidora.En el Observatorio no se ven miembros de la academia, habiendo tantos con capacidades más que demostradas y luchadores sociales. Pero bueno, va para largo, los celayenses tendremos que esperar seis meses para saber si efectivamente nos dan una sorpresa o resulta ser lo que muchos esperamos.Se rompe MorenaAunque esta semana la secretaria general del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Guanajuato, Alma Alcaraz Hernández, visitó Irapuato para hablar sobre los subejercicios millonarios que tienen los gobiernos de Miguel Márquez Márquez y gobiernos municipales como los de Irapuato, León y Celaya, en fondos del Ramo 33, y siguió con la cacería contra Diego Sinhué, la verdad es que la dirigencia estatal no tiene control ni siquiera de su propia gente al interior del partido.Alcaraz Hernández dijo que si se sigue con la ‘cargada’ para Diego se tendrá una ‘cancha dispareja’ para el 2018, sin aceptar que ya tienen el piso bastante disparejo con toda su gente al interior del partido fugándose con otros partidos o sirviendo desde Morena a otros intereses políticos.El claro ejemplo está en Rafael Rodríguez, regidor de Morena que desde el inicio de la Administración fresera se les ‘salió del corral’, desde que comenzó a aliarse con los panistas y les dijo que NO a las cuotas que le pidieron para ‘apoyar a las escuelas en Guanajuato’, aunque se dice que el dinero llegaba nada más para la dirigencia estatal en radiopasillo.Y es que Rodríguez al parecer salió más vivillo de lo que creían, porque se negó rotundamente a dar su dinero que empezó a ganar como Regidor e incluso ya dijo que va por otro hueso, donde se dé la oportunidad. Al parecer ya no será con Morena porque ya no lo aguantan, ya no lo quieren y ni siquiera van a pelear por él para que se quede en el partido.Se acomoda el PRIEn el PRI de Guanajuato este viernes se instaló formalmente la Comisión Estatal de Procesos Internos, donde las distintas corrientes al interior del PRI guanajuatense pudieron sumar representantes.Yulma Rocha al parecer decidió bien, con la priísta Karen Guerra, quien formará parte de la discrepancia para que los afines al senador Gerardo Sánchez (que son mayoría) no acaparen todo.Una de las que quiere la candidatura a la alcaldía de Irapuato es la exdelegada de Sedesol, Claudia Navarrete. Su futuro está atado al de Gerardo si es que éste logra la candidatura a la gubernatura.Habrá que ver qué tan bendecido estará Sánchez García por el CEN, donde no lo ven con muy buenos ojos para el proceso electoral 2018, igual que a toda su palomilla.Poder Judicial, la batallaA pocos días de que haya “humo blanco” con el sucesor de Miguel Valadez, la moneda está en el aire.El 3 de enero el Consejo del Poder Judicial está citado para nombrar a su nuevo Presidente, pero a mediados de diciembre, antes de tomar sus vacaciones de fin de año, tendría que haber una definición.Hoy una de las cartas que ya está sobre la mesa es la del magistrado de la Primera Sala Civil, Diego León, quien tiene el apoyo de buena parte de los magistrados civiles y algunos de los penales.No es un candidato que aparezca empujado desde Palacio, pero tampoco tiene el rechazo. Incluso fue Márquez quien lo propuso al Congreso para llegar al Poder Judicial luego de una larga carrera en puestos administrativos en la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado.Es Magistrado Civil desde junio del 2013. Antes fue Director General de Ingresos de 2002 hasta 2013. Incursionó en la política en 2009 como candidato del PAN a Síndico del Ayuntamiento de Guanajuato dentro de la planilla de su hoy compañero magistrado, Daniel Chowell Arenas, elección que perdieron.No es un militante del PAN ni ha tenido cargos activos en ese partido.Pero no tiene el camino libre, hay más gallos. En los pasillo del Poder Judicial se dice que la carta de don Miguel Valadez es la del magistrado penal Héctor Tinajero Muñoz, pero tampoco ve mal el regreso de su antecesor, Alfonso Fragoso, es cosas de ver cuál perfil puede tener respaldo interno y externo.Otra que ya lo intentó en la pasada y no quita el dedo del renglón en su aspiración es la magistrada Claudia Barrera. Aquella vez, como ahora, lo de ser cercana de Rafael “El Gallo” Barba, el influyente compadre irapuatense del gobernador Márquez, más que una ayuda le complica su aspiración.El ambiente en el Poder Judicial no es de una guerra frontal, pero tampoco es miel sobre hojuelas.Durante los últimos meses han circulado anónimos que cuestionan la influencia de Rafael “El Gallo” Barba a través del consejero Román Arias, quien también es compadre del gobernador Márquez. También cuestionan al secretario del Consejo, Luis Serrano, y los procesos de selección de jueces. No se puede dar crédito a un anónimo pero es una muestra de que el ambiente en el PJ está crispado.En lo general el Poder Judicial de Guanajuato ha sacado buena nota a nivel nacional en la implementación de la oralidad en material penal, civil y mercantil. Pero para el 2018 se enfrenta a un nuevo gran reto: La Oralidad Laboral.