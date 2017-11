Publicidad

Un hombre fue localizado sin vida al interior de los separos de barandilla en Celaya.Los custodios reportaron el hallazgo a las 7 de la mañana.Paramédicos de Cruz Roja acudieron a las instalaciones de la Policía Municipal en la calle Pípila de la zona centro, donde corroboraron el deceso del hombre de aproximadamente 35 años.Presuntamente, el fallecido había ingresado ayer a los separos por una falta administrativa.Que no tenía lesionesEl hombre hallado sin vida en barandilla esta mañana no presentó lesiones ni traumatismos.Ricardo Benito Uribe Silva, encargado del área médica de los centros de atención, informó que al momento de su ingreso, el fallecido entró solamente con aliento alcohólico, pero sin daños físicos.“El Ministerio Público se va a hacer cargo de determinar cuáles fueron las causas. Al momento que a mí me avisan para ir a corroborar, yo veo a la persona que no tiene huellas de traumatismo ni lesiones recientes”, comentó.