Tos seca

Fiebre

Dolor de cabeza

Dolor muscular

Náuseas, vómitos y diarrea

Escalofríos

Dolor abdominal

Ruidos pulmonares anormales

Dolor de hueso

Conjuntivitis

Inflamación de los ganglios linfáticos

Agrandamiento del bazo o el higado

Dolores articulares

Rigidez muscular

Sensibilidad muscular

Erupción cutánea

Dolor de garganta

Permaneció varios días con fiebre alta, mayor a los 40 grados y al final perdió la batalla. Se trata de un joven de 17 años quien murió a causa de, una enfermedad trasmitida por las ratas. El deceso se registró en Villanueva, Barranquilla, Colombia.Su madre relató a Caracol Noticias que el examen que le daría el diagnóstico tardó dos días, pero no alcanzaron a entregarlo cuando el joven falleció. Habitantes del lugar piden a las autoridades se fumigue contra la plaga de ratas que se registra en la zona para que no se repita otra tragedia como la del joven.Tanto los habitantes como la madre del fallecido indican que hubo negligencia en el caso de la muerte de Luis Castro, pues a pesar que presentaba los síntomas de la enfermedad desde hace días, el centro de asistencia donde era atendido no dictaminaron a tiempo el diagnóstico y alertaron sobre casos similares en la zona.La leptospirosis es una enfermedad ocasionada por la orina de las ratas, que puede contaminar alimentos o bebidas o al estar en contacto directo con los roedores.