Definida la Liguilla del apertura 2017

Líder general: Rayados de Monterrey, 37 puntos.

Campeón goleador: Avilés Hurtado (Monterrey) y Mauro Boselli (León) 11 goles

Mexicano goleador: Víctor Guzmán, Pachuca. 8 goles.

Mejor ofenssiva: Monterrey, 29 goles a favor

Mejor defensiva: Monterrey, 12 goles en contra

Fair play (menos tarjetas)

Último lugar: Pumas, 13 puntos

Peor ofensiva: Puebla, Veracruz y Pumas, 14 goles a favor

Peor defensiva: Veracruz, 28 goles en contra

Anti fair play (más tarjetas)

Ultimo lugar del descenso: Veracruz, cociente 1.0353

Monterrey (1ro) vs Atlas (8vo)

Tigres (2do) vs León (7mo)

América (3ro) vs Cruz Azul (6to)

Morelia (4to) vs Toluca (5to)

Quedaron definidos los ocho equipos que pelearán por el título en la liguilla del torneo Apertura 2017. Con su victoria contra Santos Laguna, América aseguró el tercer lugar general y definió las posiciones finales de la tabla general.

América contra Cruz Azul es sin duda el duelo más llamativo de los cuartos de final, el líder general Monterrey se enfrentará a Atlas, quienes calificaron debido a la victoria de Monarcas sobre Necaxa.

Monterrey a mantener el impulso y demostrar por qué termino como líder del torneo, Atlas a tratar de ganar un campeonato después de 66 años.

Enfrentamientos previos en Cuartos de final: Clausura 2003 y Apertura 2014
Rayados ganó ambos encuentros.

Tigres deberá reponerse de la derrota sufrida ante su acérrimo rival Rayados en la jornada 17 y León debe aprovechar el "empujoncito" que les dio su hermano Pachuca, con su empate con Atlas.

Enfrentamientos previos en Cuartos de final: Temporada 92-93
Triunfo para León.

América a mantener la paternidad en esta instancia sobre Cruz Azul, la Maquina se enfrenta a su archirrival y sus propios fantasmas para buscar su primera liga tras casi 20 años de sequía.

Enfrentamientos previos en Cuartos de final: Temporadas 92-93, 93-94, 95-96 y verano 98
Cuatro triunfos para las Águilas.

Ambos equipos fueron irregulares durante el torneo, pero les alcanzó para calificar. Toluca va por su décimo primer título mientras Monarcas Morelia por el segundo en su historia.

Jamás se han enfrentado en Cuartos de Final

El día de hoy quedarán definidos los horarios en que se disputará cada llave en sus dos encuentros.

Miercoles:
Toluca vs. Morelia Estadio Nemesio Díez
León vs. Tigres Nou Camp

Jueves:
Cruz Azul vs. América Estadio Azul
Atlas vs. Monterrey Estadio Jalisco

Sábado:
Morelia v. Toluca Estadio Morelos
Tigres vs. León Volcan

Domingo:
América vs. Cruz Azul Estadio Azteca
Monterrey vs. Atlas Estadio BBVA