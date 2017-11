Habían invitado tres veces a Alexa a La Voz México

Publicidad

Habían invitado tres veces a Alexa a La Voz MéxicoEntre los dimes y diretes que se han desatado entre la producción de La Voz México y la ex concursante Alexa, una nueva historia se cuentaLuego de que la ex integrante de Timbiriche dejara el reality show, todos la han tachado de arrogante, por lo que nos enteramos que, además de decir en un video de Instagram que el programa era una farsa, éste era el tercer año que el productor Miguel Ángel Fox le proponía estar en el show y que quería a como diera lugar que un ex integrante de Timbiriche fuera parte del programa “para agarrarse de la fama” que el reencuentro del grupo ha tenido este añoLo cierto es que en la memoria de la gente el nombre de Alexa no estaba tan frescoLolita Ayala ronda Imagen TVAlguien que siempre guardó la compostura fue Lolita Ayala, a quien se le ha visto en las instalaciones de la televisora Grupo Imagen; mientras se define si formará parte o no de dicha empresa, la comunicadora continúa con su noble labor en la Fundación Sólo por Ayudar y también se preocupa por los animales a través del programa Un huesito de ayudaSyntek ahora molesta a los programadoresNos enteramos que Aleks Syntek ha sacado de onda a algunos programadores de radio y televisiónMientras a unos les dio risa que el cantautor expresara su disgusto sobre la música urbana, otros más sensibles se indignaron, pues dicen que siempre suelen programar su música y lo han apoyado “a pesar de estar cantando las mismas rolas de la movida española que se tocaron en los 80”Cecilia Toussaint prepara proyecto de rockConforme los años pasan, más entusiasmo tiene Cecilia ToussaintLa actriz de 59 años se muestra feliz al momento de hablar sobre sus planesAdemás de actuar en la telenovela de Televisa, Sin tu mirada, la compositora adelantó que el próximo año estará nuevamente al frente de un proyecto musical de rock que ha estado preparando desde hace mucho tiempoY, bajita la mano, dice que podría llevarlo a un festival de música, ¿escucharon, organizadores de Vive Latino?