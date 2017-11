¿Por qué terminó el romance de Natalia Téllez y Christopher Uckermann?

Publicidad

A más de un año del fin de su romance con Christopher Uckermann, Natalia Téllez explicó lo que ocurrióEn una entrevista para “TV Notas”, Téllez dijo que sus planes de vida eran distintos“Estuvimos dos años y medio juntos, pero no funcionó, lo que yo quiero está en México y lo que él quiere está afueraPero le reconozco que intentamos todo”Téllez dijo que ha estado conociendo gente y que su hombre ideal es alguien que la ame y la deje ser libreEn noviembre del año pasado, Uckermann tuvo que salir a aclarar que la ruptura con Téllez no se debió a alguna infidelidad, como se había manejado en ciertas versiones“Natalia Téllez y yo decidimos juntos terminar nuestra relaciónNadie dejó a una persona por otraLa prensa inventa para vender”, señaló entoncesLa semana pasada el nombre de Téllez dio de qué hablar cuando confirmara lo dicho por Jorge “El Burro” Van Rankin, que ganan cuatro mil pesos por programa en “Hoy”Artículo Natalia Téllez habla de su sueldo en "Hoy" Espectáculos La conductora no se quejó por el pago que recibe en la emisión