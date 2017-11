Anticorrupción platicará con el procurador por desfalco en Radio y Televisión 

Publicidad

La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción platicará con el procurador para determinar si atrae las investigaciones por los desfalcos en el sistema de Radio y Televisión y en la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo.Ambos casos son analizados por la procuraduría porque fueron denunciados previo a la creación de la fiscalía anticorrupción, dijo el titular de la dependencia Ricardo Cesar González Baños.“Lo tengo que platicar con el procurador para ver qué casos son los que me van a pasar… tenemos que ver la competencia temporal”.Al ser denuncias del conocimiento público González Baños consideró que la fiscalía a su cargo debería atraerlas, pero antes, recalcó, “debemos de ver si es válido o no para evitar errores”.El señalamiento de la diputada del Partido Acción Nacional (PAN) Gloria Romero sobre que la pasada administración del gobierno de Hidalgo no informó la totalidad de la deuda pública que dejó, será investigado por la fiscalía en caso de que haya denuncia.“Si hay querella lo tenemos que hacer, sin lugar a dudas”, aseguró.